Los 10 mejores sitios para disfrutar de las hogueras de San Juan

La Noche de San Juan ilumina las playas de toda España. Llega el solsicio de verano y miles de personas le dan la bienvenida en torno a una hoguera. Mucha diversión y buena compañía durante toda la noche para despedirse de la primavera y recibir el verano con alegría.

Estos son los mejores lugares para disfrutar de una de las noches más especiales del año:

La Noite Meiga (A Coruña, Galicia)

Si te gustan las sardinas, Galicia es tu lugar perfecto para pasar la noche del 23 de junio.

La celebración de "San Xoán" convierte Galicia en el escenario perfecto para pasarlo bien. Miles de personas se reúnen a media noche en la Playa de Orzán para disfrutar de "La Noite Meiga", una fiesta de Interés Turístico Internacional en la que se encienden las hogueras y se comen sardinas.

La quema de los «júas» (Málaga, Andalucía)

A medianoche, los famosos "Juás" arden en una gran hoguera para recibir el verano en Málaga. Amigos y familiares se reúnen en la playa y disfrutan de la música, el baile y la gastronomía. Espetos de sardinas, característicos de la zona, espectáculos pirotécnicos y conciertos ponen fin a una semana cargada de eventos en Málaga.

Festes de Sant Joan (Ciutadella, Menorca)

En Ciutadella, el día de San Juan coincide con su patrón. Es por esto que menorca pasa toda la semana de celebración cuando llegan estas fechas.

En San Joan, más de un centenar de jinetes entran en la Plaça des Born a lomos de sus caballos. Divertidos juegos medievales, guerras de avellanas, hogueras y fuegos artificIales para dar la bienvenida al verano.

Fogueres de Sant Joan (Alicante, Valencia)

Alicante vive San Juan de una manera especial. Mientras el resto de España espera a la noche para celebrarlo, Alicante se llena de mascletás hasta el 25 de junio. En Alicante, la "cremà", que es el acto más importante, no se celebra hasta el 24 de junio. Verbenas, mascletás y mucha música y diversión es lo que ofrece Alicante durante estos días. Este año, Donald Trump y los pactos de Pedro Sánchez son los protagonistas.

Sant Joan (Tarragona, Cataluña)

La 'Flama del Canigó' enciende las llamas en la cima de la mítica montaña del Canigó, en el Pirineo. Diversos eventos y espectáculos que llenan de vida las calles de la ciudad. Los 'castellers' levantan castillos humanos y los 'Diables' bailan en la Noche de San Juan.

Fiesta del Agua y del Jamón de Lanjarón (Granada, Andalucía)

Granada vive doble celebración en estas fechas. San Juan va de la mano con las Fiestas del Agua y del Jamón y Granada dedica varios días a disfrutar de distintos eventos. Pistolas de agua, degustaciones de jamón y mucha diversión en una noche muy especial.

San Juanito (Tenerife, Islas Canarias)

Tenerife también vive la noche de San Juan con mucha ilusión. 'San Juanito' se vive en Tenerife con divertidas verbenas, vino, comida y mucha música. Un lugar perfecto en el que recibir la llegada del verano.

San Juan (Madrid)

Madrid no tiene playa, pero eso no significa que no se puedan encender hogueras. Todos los barrios y distritos madrileños disfrutan de la noche de San Juan de distintas formas. Algunos saltan sobre el fuego y otros disfrutan de torneo de ajedrez. Pero todos viven con ilusión la llegada del verano.

Sant Joan (Barcelona, Cataluña)

Hace más de 50 años que la verbena de San Juan empieza con la llegada de la 'flama del Canigó' a la plaza de Sant Jaume. Barcelona disfruta de las hogueras, orquestas, bailes y comida durante toda la noche en cada uno de sus distritos. Una fiesta que no te puedes perder.

San Juanillo (Cádiz, Andalucía)

El ciclo de 'Noches mágicas de San Juan' ya está inaugurado en Cádiz. Durantes estos días se pueden disfrutar los mercadillos, actividades infantiles, conciertos y hogueras.

Andalucía es uno de los lugares donde más se festeja esta noche tan especial. La quema de los Juanillos, que son muñecos de trapos, inunda la playa gaditana de fuego, diversión e ilusión.