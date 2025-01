Madrid Fusión cancela la ponencia de las exclarisas de Belorado y ellas responden: "No buscamos ser monjas famosas"

Las exreligiosas del convento de Belorado, en Burgos, finalmente no volverán a participar en Madrid Fusión, al menos en la edición de este año. Hace unos días, a través de un comunicado, anunciaban su presencia en "Madrid Fusión 2025, uno de los eventos más destacados del mundo gastronómico, que se celebrará del 27 al 29 de enero en Madrid". Lo que consideraban "una oportunidad única para compartir su experiencia, dar a conocer su trabajo y mostrar sus innovaciones en la elaboración de chocolate".

Estaba previsto que, durante el encuentro anunciado para el lunes 27 de enero a las 16:00 horas, presentasen su última creación: chocolates Erre que Erre (On and On). Éste es el dulce que elaboran tras su excomunión por parte del Arzobispado de Burgos tras sus diferencias con la Iglesia. Según ellas, "refleja el esfuerzo, la creatividad y la lucha frente a las adversidades que amenazan la continuidad de los monasterios de clausura".

Madrid fusión no contará con las exclarisas

Tras la invitación realizada por Carlos Capel, presidente y fundador de Madrid Fusion, finalmente la organización ha decidido no contar con las exclarisas en la edición de este año. La noticia les fue comunicada mediante una llamada telefónica y aseguran que "las razones internas de la organización les corresponde a ellos explicarlas".

"Las monjas acogieron la invitación a participar en esta edición como en la anteriores, y aceptan la decisión de que les cancele su presencia", afirman en un nuevo comunicado. Y aseguran que "no buscan ser foco mediático, monjas famosas u otras cosas que se dicen de ellas, simplemente ser profesionales en los trabajos que desempeñan y hacer su oferta de calidad al mundo gastronómico".

El evento reunirá a destacadas figuras de la gastronomía, como Carlos Gumiel, Albert Adrià, Steven Wu y Ángel León, y contará con actividades tan atractivas como el Campeonato a la Mejor Croqueta de Ibérico y debates sobre temas innovadores, como la influencia de la inteligencia artificial en la repostería. Las monjas expresan que es una situación más a afrontar en este camino de obstáculos y dificultades. Pese a esta situación, las hermanas Clarisas de Belorado quieren "evitar cualquier confrontación y desean lo mejor a Madrid Fusión y su equipo, expresando sus mejores deseos para el éxito del evento".

Además, continuarán preparando ya una nueva línea de chocolate RqueR 3D (una evolución de RqueR). "Este innovador producto, con una capa adicional y mayor volumen, simboliza el chocolate como un emblema de unidad ante la adversidad y la prohibición", según informan.

