Luis Fonsi vuelve al panorama musical con 'Vacío', una colaboración con el cantante Rauw Alejandro

El cantante, Luis Fonsi, presenta un nuevo sencillo titulado "Vacío" con la colaboración del rapero urbano Rauw Alejandro. Se trata de una nueva canción en la que se rinde homenaje al exitoso tema 'A Puro Dolor' del grupo Song by Four.

El puertorriqueño también ha contado con la ayuda de los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Juntos han elaborado este tema que habla sobre el vacío que deja la pérdida de un gran amor. "No es un remake, no es un remix. Solo tiene algunos momentos en los que dices 'eh, me suena'. Especialmente porque las nuevas generaciones no han escuchado 'A Puro Dolor', o la han escuchado, pero no sabes decir cuál es", ha explicado Fonsi.

Tras el visto bueno de Omar Alfano, compositor de 'A puro dolor', Fonsi comenzó a darle forma a la canción.

Colaboración con Rauw Alejandro

El famoso artista cuenta que a la melodía "le faltaba frescura y Rauw resultó el artista perfecto para ponerle el flow". El resultado advierte le encantó.

En 2017 incursionó en el género reggaeton con su tema 'Despacito'. Una canción que grabó junto con el cantante de reguetón Daddy Yankee, y que se convirtió en un éxito latino mundial. Dos años después, en 2019, el compositor volvió a colaborar con reguetoneros como Nicky Jam y Sebastián Yatra. Juntos crearon 'Date la vuelta', otro éxito de ventas.

Rosalía en 'Afrodisíaco'

A finales del pasado año, la cantante Rosalía participó en el álbum de Rauw Alejandro 'Afrodisíaco'. Concretamente, la española fue parte de la producción de las canciones 'Dile A él' y 'Strawberry Kiwi'.