Muere Rick Davies, mítico cantante y fundador de 'Supertramp'

El músico británico Rick Davies, cofundador, vocalista y principal compositor de la legendaria banda 'Supertramp', ha muerto a los 81 años tras una larga lucha contra el cáncer, tal y como confirmó el grupo en un comunicado. El artista padecía de mieloma múltiple, un cáncer de médula, desde hace diez años.

Junto a Roger Hodgson, Davies marcó la identidad de la agrupación, que pasó del rock progresivo al éxito mundial con 'Breakfast in America', un disco que consolidó a Supertramp como uno de los nombres más incluyentes de la escena musical de la época.

El autor e intérprete de temas como 'Bloody Well Right' o 'Goodbye Stranger', vivió la salida de Hodgson en 1983 y Davies mantuvo viva la banda liderando nuevos proyectos durante más de una treintena de años.

La agrupación ha asegurado que está muy triste de anunciar la muerte de su fundador y aseguran que "ha sido un privilegio conocerlo y tocar con él durante más de 50 años".

Tal y como prosigue el comunicado de sus compañeros, la voz de Davies "llena el alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo". Sus compañeros de banda han recordado "su resiliencia y devoción a su esposa, con quién compartió más de cinco décadas".

La batería, una de sus pasiones

Rick Davies nació en Swindon, Inglaterra, en 1944. En su infancia, se formó como baterista y más tarde, como teclista.

Una de sus primeras bandas, Rick's Blues, contaba con el cantante Gilbert O'Sullivan a la batería. En 1969, usó un anuncio para formar una nueva banda y Hodgson fue uno de los músicos que respondió. Tras un breve periodo en el que le llamaron Daddy, cambiaron su nombre por el de Supertramp en enero de 1970.

La banda firmó con A&M y lanzó dos discos casi seguidos, 'Supertramp' en 1970 y 'Indelibly Stamped' en 1971. Sin embargo, su primer gran éxito llegó con el álbum 'Crime of the Century'y el single 'Bloody Well Right'.

'Breakfast in America': el álbum con el que consiguieron récords de ventas

Sin duda, el álbum 'Breakfast in America' les hizo batir récords de ventas. Dicho álbum llegó a ser el más vendido en países como Alemania, Australia, Canadá y Estados Unidos.

Dos décadas después del éxito de ese álbum, el grupo se empezó a dividir y Hodgson abandonó el grupo en 1983. En 1993, hubo un amago de reunión entre Davies y Hodgson, cuando volvieron a tocar juntos por primera vez en diez años en un homenaje a Jerry Moss, cofundador de A&M Records, en el Beverly Hills Hilton, donde tocaron 'The Logical Song' y 'Goodbye Stranger'. Tras el evento, ambos colaboraron durante seis meses ensayando canciones pero el encuentro no fructificó y ambos siguieron caminos por separado.

Tras el último disco de Supertramp, 'Slow Motion', todos los miembros del grupo excepto Rick Davies realizaron proyectos paralelos. John Helliwell formó el grupo Créme Anglaise junto a Mark Hart y publicó un álbum homónimo en 2005, mientras que Bob Siebenberg formó parte del grupo Todd Hannigan And The Heavy 29's junto a su hijo Jesse. Por su parte, Davies siguió haciendo giras con el nombre de Supertramp hasta 2022.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com