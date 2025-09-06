EXCLUSIVA: Lee las primeras páginas del nuevo libro de Dan Brown, 'El último secreto'

Robert Langdon vuelve a escena y lo hace en Praga, esa ciudad que mezcla catedral y cripta, ciencia de vanguardia y tradición que no caduca. Allí acude para una conferencia que promete levantar polvareda: Katherine Solomon, brillante investigadora noética, y algo más que colega, está a punto de publicar un libro que empuja los límites de lo que creemos sobre la conciencia humana.

Un crimen, una desaparición y un manuscrito prohibido

En Antena 3 Noticias puedes leer en exclusiva las primeras páginas y embarcarte en una nueva y misteriosa aventura de la mano del profesor Langdon gracias a la pluma de Dan Brown.

"Escribir esta historia ha sido un inolvidable viaje de descubrimiento"

La chispa salta pronto: un asesinato sacude el tablero; Katherine desaparece y con ella su manuscrito. Desde ese instante, Langdon corre contra el reloj, perseguido por una organización poderosa y la sombra de una figura legendaria. Praga se convierte en un laberinto de símbolos: pasadizos, iglesias, astronomía, códigos y pistas que llevan a un proyecto secreto capaz de redefinir la mente tal y como la entendemos.

El comienzo de 'El último secreto'

Una prosa con ritmo, giros inesperados y esa sensación de que cada detalle, como una estatua, un grabado o un reloj astronómico, se convierte en una nueva pista, una clave que servirá para conocer 'El último secreto'. El propio Dan Brown lo explica con una declaración que suena a garantía para los fans: "El último secreto es, con diferencia, la novela más meticulosamente trazada y ambiciosa que he escrito hasta ahora, y también la más entretenida. Escribir esta historia ha sido un inolvidable viaje de descubrimiento".

Hablamos del maestro indiscutible del thriller: autor de ocho novelas, entre ellas El código Da Vinci, Ángeles y demonios, El símbolo perdido, Inferno u Origen, que suman más de 250 millones de ejemplares vendidos en 56 idiomas. Con El último secreto, el listón sube: Praga como tablero, la conciencia como tema mayor y Langdon que muestra el lado más humano hasta ahora.

Este sábado te abrimos la puerta del misterio: en Antena 3 Noticias ofreceremos en exclusiva las primeras páginas del capítulo inicial. Un arranque magnético, las primeras pistas, la voz de Katherine ya convertida en incógnita y un Langdon que duda, recuerda, deduce… y salta. Si Dan Brown te atrapó alguna vez, aquí vuelve a recordarte por qué.