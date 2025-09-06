Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

EXCLUSIVA DAN BROWN

EXCLUSIVA: Lee las primeras páginas del nuevo libro de Dan Brown, 'El último secreto'

Este sábado en Antena 3 Noticias adelantamos en exclusiva las primeras páginas de 'El último secreto', la nueva novela de Dan Brown, que saldrá a la venta el 10 de septiembre de 2025. Vuelve Robert Langdon con un thriller de símbolos, ciencia y sombras en la Ciudad de las Cien Torres.

'El &uacute;ltimo secreto', de Dan Brown

'El último secreto', de Dan BrownAntena 3 Noticias

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Robert Langdon vuelve a escena y lo hace en Praga, esa ciudad que mezcla catedral y cripta, ciencia de vanguardia y tradición que no caduca. Allí acude para una conferencia que promete levantar polvareda: Katherine Solomon, brillante investigadora noética, y algo más que colega, está a punto de publicar un libro que empuja los límites de lo que creemos sobre la conciencia humana.

Un crimen, una desaparición y un manuscrito prohibido

En Antena 3 Noticias puedes leer en exclusiva las primeras páginas y embarcarte en una nueva y misteriosa aventura de la mano del profesor Langdon gracias a la pluma de Dan Brown.

"Escribir esta historia ha sido un inolvidable viaje de descubrimiento"

Dan Brown

La chispa salta pronto: un asesinato sacude el tablero; Katherine desaparece y con ella su manuscrito. Desde ese instante, Langdon corre contra el reloj, perseguido por una organización poderosa y la sombra de una figura legendaria. Praga se convierte en un laberinto de símbolos: pasadizos, iglesias, astronomía, códigos y pistas que llevan a un proyecto secreto capaz de redefinir la mente tal y como la entendemos.

El comienzo de 'El último secreto'

Una prosa con ritmo, giros inesperados y esa sensación de que cada detalle, como una estatua, un grabado o un reloj astronómico, se convierte en una nueva pista, una clave que servirá para conocer 'El último secreto'. El propio Dan Brown lo explica con una declaración que suena a garantía para los fans: "El último secreto es, con diferencia, la novela más meticulosamente trazada y ambiciosa que he escrito hasta ahora, y también la más entretenida. Escribir esta historia ha sido un inolvidable viaje de descubrimiento".

Hablamos del maestro indiscutible del thriller: autor de ocho novelas, entre ellas El código Da Vinci, Ángeles y demonios, El símbolo perdido, Inferno u Origen, que suman más de 250 millones de ejemplares vendidos en 56 idiomas. Con El último secreto, el listón sube: Praga como tablero, la conciencia como tema mayor y Langdon que muestra el lado más humano hasta ahora.

Este sábado te abrimos la puerta del misterio: en Antena 3 Noticias ofreceremos en exclusiva las primeras páginas del capítulo inicial. Un arranque magnético, las primeras pistas, la voz de Katherine ya convertida en incógnita y un Langdon que duda, recuerda, deduce… y salta. Si Dan Brown te atrapó alguna vez, aquí vuelve a recordarte por qué.

El reencuentro de Susana Griso y Matías Prats por la nueva temporada de Espejo Público: "Ya mismo me alcanzas"

El reencuentro entre Susana Griso y Matías Prats por la temporada de Espejo Público: "Ya mismo me alcanzas"

Publicidad

Cultura

'El último secreto', de Dan Brown

EXCLUSIVA: Lee las primeras páginas del nuevo libro de Dan Brown, 'El último secreto'

Las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar

La difícil papeleta de España en los Oscar

Así es el primer retrato de Felipe VI y la reina Letizia juntos de gala

Así es el primer retrato de Felipe VI y la reina Letizia juntos de gala

Películas preseleccionadas para representar a España en los Óscar
Premios Oscar

'Sîrat', 'Romería' y 'Sorda', preseleccionadas para representar a España en los Oscar

Graham Greene
Actor

Muere Graham Greene, actor nominado al Oscar por 'Bailando con lobos', a los 73 años

Santoral septiembre
Santoral

Santoral Septiembre 2025: estos son todos los santos de este mes, día a día

¿Sabes qué santo se celebra hoy? Descubre las tradiciones y festividades de este septiembre 2025.

El reencuentro entre Susana Griso y Matías Prats por la temporada de Espejo Público: "Ya mismo me alcanzas"
Espejo Público

El reencuentro de Susana Griso y Matías Prats por la nueva temporada de Espejo Público: "Ya mismo me alcanzas"

Este lunes, Espejo Público inicia su nueva temporada con nuevas secciones y colaboradores.

Verónica Echegui y Alex García posan con el Goya al Mejor Cortometraje en el photocall de la 36 Gala de los Premios Goya, en el Palau de les Arts el 12 de febrero de 2022 en Valencia, España.

Álex García se despide de Verónica Echegui con una carta conmovedora: "¡Fara frica!"

Downton Abbey

Disfruta de los estrenos de cine de septiembre 2025

Bayreuth: El festival de Ópera, santuario para los amantes de la música Richard Wagner

Bayreuth: El festival de ópera en el que triunfa el español Pablo Heras-Casado como director de la orquesta

Publicidad