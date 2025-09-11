Bad Bunny revela por qué no irá de gira a Estados Unidos: "El puto ICE podría estar fuera"

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha explicado que una de las principales razones por las que su gira 'Debí tirar más fotos' no pasará por Estados Unidos es su preocupación por las deportaciones masivas de latinos en el país. En concreto, Bad Bunny ha mecionado su temor a que el Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) realizara redadas durante sus conciertos.

"Pero estaba el problema de que, joder, el puto ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho", ha afirmado el artista en una entrevista con la revista inglesa i.D. Bad Bunny ha aclarado que su ausencia en EEUU no se debe a odio hacia el país, sino a razones de seguridad para él y su público.

Actualmente, Bad Bunny se encuentra finalizando su residencia en Puerto Rico, donde el 14 de septiembre cerrará las 30 funciones realizadas en el Coliseo de San Juan durante más de dos meses. El cantante invitó a sus seguidores estadounidenses, así como a latinos y puertorriqueños que residan en EEUU, a viajar a Puerto Rico para ver sus conciertos, resaltando que la isla es un "territorio no incorporado" de Estados Unidos.

Próximos conciertos

Además, Bad Bunny ha confirmado que realizará una residencia de 12 fechas en España el próximo año. Diez conciertos tendrán lugar en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre mayo y junio, mientras que el Estadi Olímpic de Barcelona acogerá sus presentaciones los días 22 y 23 de mayo.

Todos los conciertos ya están agotados, con más de 600.000 entradas vendidas en menos de 24 horas. La promotora Live Nation lo calificó como "historia". "Bad Bunny rompe todos los récords", aseguraba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com