Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Conciertos

Bad Bunny revela por qué no irá de gira a Estados Unidos: "El puto ICE podría estar fuera"

El cantante puertorriqueño explica que las deportaciones masivas de latinos en Estados Unidos influyeron en su decisión.

Bad Bunny

Bad BunnyEfe

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha explicado que una de las principales razones por las que su gira 'Debí tirar más fotos' no pasará por Estados Unidos es su preocupación por las deportaciones masivas de latinos en el país. En concreto, Bad Bunny ha mecionado su temor a que el Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) realizara redadas durante sus conciertos.

"Pero estaba el problema de que, joder, el puto ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho", ha afirmado el artista en una entrevista con la revista inglesa i.D. Bad Bunny ha aclarado que su ausencia en EEUU no se debe a odio hacia el país, sino a razones de seguridad para él y su público.

Actualmente, Bad Bunny se encuentra finalizando su residencia en Puerto Rico, donde el 14 de septiembre cerrará las 30 funciones realizadas en el Coliseo de San Juan durante más de dos meses. El cantante invitó a sus seguidores estadounidenses, así como a latinos y puertorriqueños que residan en EEUU, a viajar a Puerto Rico para ver sus conciertos, resaltando que la isla es un "territorio no incorporado" de Estados Unidos.

Próximos conciertos

Además, Bad Bunny ha confirmado que realizará una residencia de 12 fechas en España el próximo año. Diez conciertos tendrán lugar en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre mayo y junio, mientras que el Estadi Olímpic de Barcelona acogerá sus presentaciones los días 22 y 23 de mayo.

Todos los conciertos ya están agotados, con más de 600.000 entradas vendidas en menos de 24 horas. La promotora Live Nation lo calificó como "historia". "Bad Bunny rompe todos los récords", aseguraba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Vicente Valles recibe el Premio Joan Ramón Mainat 2025 en Vitoria

Vicente Valles, FesTVal de Vitoria 2025

Publicidad

Cultura

Bad Bunny

Bad Bunny revela por qué no irá de gira a Estados Unidos: "El puto ICE podría estar fuera"

Antena 3 y el 11-S, la retransmisión de Matías Prats que hizo historia

Antena 3 y el 11-S, la retransmisión de Matías Prats que hizo historia

La sorprendente confesión de Nacho Cano en 'El Hormiguero': "Temo que me peguen un tiro"

La sorprendente confesión de Nacho Cano en 'El Hormiguero': "Temo que me peguen un tiro"

José Antonio Antón (Director General de Atresmedia Audiovisual) y Simon Amselem (consejero delegado The Walt Disney Company España&Portugal)
Alianza audiovisual

Atresmedia, a través del sello Atresplayer, cierra un acuerdo histórico Disney+ para poder ver más películas y series

El cantante británico, Rick Davies.
Obituario

Muere Rick Davies, mítico cantante y fundador de 'Supertramp'

Vicente Valles, FesTVal de Vitoria 2025
Festival de Televisión en Vitoria

Vicente Valles recibe el Premio Joan Ramón Mainat 2025 en Vitoria

El reconocido presentador de Antena 3 Noticias 2 fue uno de los muchos premios que recibió Atresmedia en Vitoria.

Imagen de Antonio Pelayo en el FesTVal de Vitoria.
Festival de Televisión en Vitoria

El FesTVal reconoce a Antonio Pelayo con el Premio Constantino Romero por su destacada labor como corresponsal

Es reconocido con el galardón por su trayectoria y su labor como corresponsal. También ha recibido el premio Joan Ramón Mainat Vicente Vallés como reconocimiento a su extensa carrera.

'El último secreto', de Dan Brown

Lee las primeras páginas del nuevo libro de Dan Brown, 'El último secreto'

Las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar

La difícil papeleta de España en los Oscar

Así es el primer retrato de Felipe VI y la reina Letizia juntos de gala

Así es el primer retrato de Felipe VI y la reina Letizia juntos de gala

Publicidad