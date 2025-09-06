Vicente Valles recibe el Premio Joan Ramón Mainat 2025 en Vitoria

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias 2, ha sido premiado este sábado por el FesTVal de Vitoria 2025 con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 debido a su destacada trayectoria. Su compañero, Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias fin de semana, ha sido el encargado de entregarle por sorpresa el galardón.

"Hace tan solo unos días estuve con Vicente en la despedida de su padre. Allí tuve la oportunidad de conocer a parte de su familia, y entendí de dónde le viene una faceta muy importante de su personalidad: la sencillez, la humildad, la calma. No hay quien le haya visto perder los nervios… salvo en aquella tanda de penaltis en el Metropolitano contra el Real Madrid; ahí sí los perdió.

Vicente, no sé si te habrá hecho mucha ilusión que sea yo quien te entregue el trofeo, porque me tienes más visto que el tebeo, pero mantenemos una relación muy cercana.

Vicente representa lo mejor de este oficio, lo mejor del periodismo: el rigor, la credibilidad, el respeto, el análisis.

Hoy te premian por tu trayectoria, por tu indiscutible liderazgo. Y los compañeros también te venimos premiando desde hace tiempo por tu compromiso con la verdad.

Enhorabuena, Vicente", ha expresado, lleno de orgullo, Prats.

"Rigurosidad, clarividencia, concisión, lucidez..."

El FesTVal explica así la razón de su premio: "Como reconocimiento a una extensa carrera en televisión que le sitúa como una figura clave en el panorama periodístico nacional. Rigurosidad, clarividencia, concisión, lucidez son atributos que definen el estilo de Vicente Vallés a la hora de abordar la actualidad en clave periodística y trasladarla a la audiencia".

En una entrevista concedida a Antena 3 Noticias en la alfombra naranja, Vallés ha remarcado el "orgullo" que siente al recibir el premio: "Mucho orgullo, no solamente en el ámbito personal, sino en el colectivo de lo que supone para toda la redacción (...) El trabajo en televisión es colectivo, no se puede individualizar, y creo que es un premio para todos".

El aclamado presentador ha compartido un consejo para las nuevas generaciones de periodistas: "No solo contar las noticias desnudas, sino contextualizarlas, aportar una parte de análisis que permita comprender mejor qué es lo que ha ocurrido. Por tanto, no es solamente contar el qué, sino el porqué y las consecuencias que puede tener eso que ha ocurrido".

Los otros premiados de Atresmedia

Además del presentador de Antena 3 Noticias 2, estos son los otros premiados de Atresmedia en el FesTVal de Vitoria.

Premio Mainat 2025: Vicente Vallés

Premio Constantino Romero: Antonio Pelayo

Premio FesTVal: serie Perdiendo el juicio

Premio FesTVal (mejor programa): El intermedio

Premio AISGE: Gabriel Guevara, protagonista de la serie Mar Afuera, que llega a Atresplayer el 14 de septiembre

