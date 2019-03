Llega el 'crossfit', el método militar para ponerse en forma de manera intensiva en poco tiempo

Nació en los años 90 en California. El método de entrenamiento de estilo militar conocido como 'crossfit' lo usan policías, bomberos y militares estadounidenses para mantenerse en forma. La técnica agrupa varias modalidades deportivas a toda máquina como ejercicios cardiovasculares o el levantamiento de pesas. Quienes lo han probado aseguran que "te mantiene vivo" y ayuda a bajar peso y a tonificar.

Para iniciarse en este tipo de entrenamiento no hace falta tener un nivel alto, pueden unirse al plan tanto atletas de élite como personas que no suelan realizar ningún deporte. No hay espejos ni máquinas de gimnasio, en el 'crossfit' se realiza un trabajo en equipo en el que se trabaja la velocidad, el equilibrio y la fuerza. Eso sí, hace falta tener mentalidad de sufrimiento ya que se entrena en muy poco tiempo a mucha intensidad.

El 'crossfit' está muy extendido en EE.UU y latinoamérica y cada vez sumá más seguidores en España.