'Lisbeth Salander' se desnuda para los Rolling Stones en 'Doom and Gloom'

Naomi Rapace, que encarna a Lisbeth Salander en la versión cinematográfica sueca de la trilogía de Stieg Larsson, es la protagonista del videoclip del último sencillo de los Rolling Stones, 'Doom and Gloom', lanzado en Londres.

En el vídeo, Rapace dispara a zombies, deslumbra a motoristas y vomita sangre al ritmo de sus Satánicas Majestades, que vuelven a los escenarios este mes tras cinco años con "GRRR!", su disco recopilatorio de sus cincuenta años como banda. En "topless" o desnuda sobre una cama cubierta de dólares, la actriz sueca evoca al celebérrimo personaje, inadaptado y antisocial, que encarnó en las tres películas de la trilogía sueca que comenzó con "Los hombres que no amaban a las mujeres".

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood repasarán los éxitos de su dilatada carrera este domingo en el Arena de Londres, con el primero de los cuatro conciertos que componen su minigira, repartidos entre la capital británica y Nueva York. El vídeo está dirigido por un habitual de la polémica, el también sueco Jonas Akerlund, responsable del "Ray of Light" de Madonna o el controvertido "Smack My Bitch Up" de The Prodigy. "Doom and Gloom", lanzado hace un mes en internet, fue bien acogido por la crítica, a la espera de escuchar el resto de "GRRR!", que saldrá a la calle esta semana.