Lily Allen regresa por sorpresa con una crítica al sexismo en la música

Tras un par de años apartada del panorama musical después del considerable éxito de crítica y público de su último disco, "It's not me, it's you" (2009), Lily Allen regresa por sorpresa con un nuevo tema, "Hard out here", cuyo polémico videoclip critica al sexismo en la industria musical.

Allen, que fue madre de dos niñas en su paréntesis profesional, arremete en una divertida e irónica producción contra los estereotipos y supuestos cánones físicos que, en su opinión, han de cumplir las artistas femeninas, sobre todo en el mundo del "hip hop".

"It's hard out here for a bitch", canta la británica en el estribillo del tema, un verso políticamente incorrecto que parece aprovecharse de otro muy parecido del grupo de "rap" Three 6 Mafia ("Hard out here for a pimp") y que aquí podría traducirse por "es muy duro trabajar en la calle como una zorra".

'Hard Out Here' ha sido escrita por Lily Allen y su habitual colaborador Greg Kurstin, que también ha producido el tema. Según ha anunciado su discográfica, estará disponible en todas las plataformas digitales este lunes, 18 de noviembre, y formará parte del tercer disco de estudio de la intérprete de 'Fuck you', que será lanzado en 2014.

Nominada a varios galardones importantes, como el Grammy, el BRIT Award y los Video Music Awards de la cadena MTV, Allen debutó musicalmente con el disco "Alright, still" (2006), al que seguiría "It's not me, it's you", que alcanzó el número 1 en su país.