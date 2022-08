La leyenda de John Malkovich vivirá 100 años más: su última película será estrenada en 2115, ya en pleno siglo XXII

Si por algo es famoso John Malkovich es por ser un artista que nunca deja indiferente a nadie, ni en sus películas ni en lo personal. Como si de un suceso normal de a pie se trata, puede salvar la vida a un hombre, hecho que aconteció en 2013, y tomárselo con total humildad. El actor, que ahora está protagonizando una obra de teatro en Madrid, siempre ha dado muestras de calidad humana, en lo personal, y en lo profesional. Y serán nuevas generaciones (que aún no han nacido) las que podrán disfrutar de su última obra de arte.

Esta obra en cuestión se llama '100 Years: The Movie You Will Never See', y está dirigida por el cineasta Robert Rodriguez. La producción de la película terminó el 18 de noviembre de 2015. Y no será hasta un siglo después, el 18 de noviembre de 2115, cuando la película vea la luz y sea estrenada. Puede parecer una broma, pero no lo es. Esta iniciativa viene surgida tras un acuerdo con la marca de coñac Louis XIII, y a partir de la cual han guardado una botella de coñac junto a la película en una caja fuerte, que no se abrirá hasta pasado un siglo.

La película está protagonizada por John Malkovich, y por ahora, solo se sabe que en la película también aparecen los intérpretes Marko Zaror y Shuya Chang. Para que la película sea recordada, la productora ya ha enviado numerosas entradas a lo largo de todo el mundo, de tal manera que quienes la reciban podrán dárselas a sus hijos, nietos e incluso bisnietos, y así tener ocasión de ver una película que, salvo pocas excepciones, no podrá ver la mayoría de las personas que viven actualmente.

¿Qué se sabe hasta ahora de la película?

El contenido de la película, así como su trama, es totalmente secreto hasta el año 2115, cuando se abra la caja fuerte en la que está guardada la película, ya rodada y completa. No obstante, se han sacado tres tráileres diferentes en los que se contemplan diferentes escenarios. En el primero, podemos observar algo parecido a un escenario selvático, un segundo en el que hay un lugar ficticio en una era de comienzos tecnológicos, similar al de 'Blade Runner', y un último casi idéntico al de 'Ghost in the Shell', donde la tecnología puntera está presente por todas partes.

En los tres tráileres se puede observar a John Malkovich colocando una botella de coñac de Louis XIII, con quienes han acordado esta llamativa iniciativa, dentro de una caja fuerte. Inmediatamente, comienza una cuenta atrás de 100 años, en lo que es una referencia a la cuenta atrás para ver la película. Acto seguido, se ven los tres escenarios diferentes, pero en todos se ve a Malkovich junto a su compañera de reparto Shuya Chang, dirigiéndose hacia la caja fuerte cuando ya ha llegado el momento de abrirse. En su interior, encuentran la botella de coñac de Louis XIII, y acto seguido, ven detrás a su compañero de reparto Marko Zaror, cuyo rol en la película es desconocido. Por ahora, y, salvo que haya cambios en la intención de los productores, dejamos a continuación las tres únicas pistas que habrá sobre el filme hasta el próximo siglo.