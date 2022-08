John Malkovich llega a Madrid para representar en el teatro a un escritor y asesino en serie encarcelado

La figura de John Malkovich ha sido y sigue siendo todo un icono a nivel mundial. Nominado en dos ocasiones a los Óscar, Malkovich siempre ha sido conocido por transmitir un aluvión de emociones, tanto a nivel profesional como a nivel personal. El mejor ejemplo lo encontramos en el año 2013, cuando salvó la vida a un hombre que tuvo una caída accidental. El actor intervino para tapar la herida y cortar la hemorragia, y no se marchó hasta que los servicios de emergencia confirmaron que aquel hombre estaba en buen estado.

Su calidez humana ahora llega a Madrid, donde protagoniza la obra de teatro 'The Infernal Comedy. Confesiones de un asesino en serie.' En esta obra, Malkovich encarna a un escritor que está en prisión por asesinato. Para preparar el personaje de Malkovich, los guionistas de la obra se han inspirado en Jack Unterweger, quien fue un auténtico asesino en serie que también era escritor, y que se quitó la vida en prisión en el año 1994 tras ser sentenciado por segunda vez a cadena perpetua.

La obra, que ha sido presentada este miércoles, podrá verse los días 11 de agosto (jueves) y 12 de agosto (viernes) en el patio central del Centro Cultural Conde Duque dentro del festival Veranos de la Villa, ubicado en Madrid. Así, la capital española vuelve a recibir a una superestrella de Hollywood, aunque, en este caso, no para acoger su presencia en la promoción de una película, sino para verle interpretar un deslumbrante papel sobre los escenarios.

La última película de John Malkovich llegará... en el siglo XXII

Si alguien cree que John Malkovich ha terminado de sorprendernos, es muy probable que aún no conozca el ambicioso proyecto con el que pondrá punto y final a su presencia en las pantallas. En realidad, dicho proyecto ya está terminado, pero no verá la luz hasta el siglo XXII. Y sí, hasta el siglo XXII. No es un error tipográfico ni una confusión de los productores a la hora de comunicarlo: la película se estrenará en el año 2115 y no será vista por nadie hasta entonces.

La película, titulada '100 Years: The Movie You Will Never See', ha sacado tres tráileres diferentes en donde se ve lo que parece un escenario de ciencia ficción. Este curioso experimento ha sido llevado a cabo junto a la marca de coñac Louis XIII, que ha guardado una de sus botellas en una caja fuerte junto a la película, contenido que no se podrá ver hasta dentro de casi un siglo. Miles de entradas han sido enviadas ya a ciudadanos anónimos para que se la den a sus hijos, nietos y bisnietos y acudan a verla el día que se estrene, ya en el próximo siglo.