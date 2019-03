Larissa Riquelme antes y después de su cirugía estética

"Larissa Riquelme no tuvo un cambio significativo, los cambios fueron muy sutiles; era un rostro muy fácil, y nos bastó una sola intervención casi ambulatoria para lograr la optimización estética que necesitaba", señala el galeno.

En su web http://www.cirugiaartistica.com/ "Esta web tiene seis años de existencia; la modelo en referencia fue puesta en la página en el mes de mayo de 2008 por lo que no se puede hablar de ninguna "revelación". La única diferencia está en que antes del Mundial de Futbol 2010, no conocían en el exterior a Larissa, pero aquí en nuestro medio siempre fue una modelo muy renombrada", dice el cirujano.

"Dicha modelo, con todo el respeto que se merece, no representa para nuestro trabajo profesionalmente hablando, algo sustantivo ni mucho menos representativo de la especialidad de Cirugía Artística, pues no engloba el concepto de cirugía propiamente dicho, ya que fue realizado en un solo procedimiento casi ambulatorio", indica el doctor Mussi en su website.

Larissa Riquelme no ha tardado en contestar a su cirujano “no me importa que mi cirujano (Amin Mussi) haya salido a hablar cómo era antes, además no me veo mal, solo recurrí para una cirugía a la naríz. Tengo mi conciencia tranquila y por tonterías no voy a gastar mi tiempo en denunciarlo”.

Larissa por último explicó que “las personas se pueden confundir al pensar que me han reconstruido la cara. Son arreglitos que cualquier mujer de hoy en día se haría. Me operé dos veces la nariz, me aumenté los pechos y una lipo, nada más”.