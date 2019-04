Julio Iglesias conquista al público grancanario y confiesa que no pierde la esperanza de ser padre de nuevo

Al filo de las 21.25 horas hacía su aparición en el escenario del Gran Canaria Arena al son de "Amor" y tras saludar y recordar que hace mucho tiempo que no iba a las islas, en concreto 22 años a Gran Canaria, comenzó su recital, en el que no faltaron sus clásicos "De niña a mujer", "Crazy", "La Gota Fría" o "Échame a mi la culpa".

El cantante Julio Iglesias no ha defraudado en su concierto de este miércoles en Gran Canaria y sedujo a los más 6.000 asistentes del segundo concierto de los cuatro que tiene previsto ofrecer en su gira española.

Si bien tuvo algún problema con el sonido, eso no impidió que el artista deleitara durante más de dos horas al público grancanario al que ofreció temas en español, inglés, francés o italiano.

Tampoco se olvidó de su mítico "Hey!" con el que consiguió su primera gran ovación de la noche, y los clásicos "pío, pío", que sonaron repetidamente durante el recital. Pero quizás el momento más emotivo de la noche llegó con Talita, una niña de nueve o diez años a la que Julio Iglesias mandó a llamar para cantarle "De niña a mujer", tema que afirmó en su día escribió para su hija.

Acompañado en todo momento por el público grancanario, Iglesias no dudó en bromear reiteradamente sobre sus conquistas femeninas, que aseguró que "no han sido muchas, sino más". Tiempo tuvo también para hablar de su familia, y señaló que "no pierde la esperanza de ser padre de nuevo, porque su padre tuvo a su último hijo a los 91 años".

Julio Iglesias durante su concierto en Gran Canaria | EFE

Durante el concierto, Iglesias destacó la riqueza de la música canaria, de Los Sabandeños, Los Gofiones y Tenderete, programa que confesó que veía cada sábado antes de lanzarse a cantar 'Tenderete'.

Tampoco faltaron otros temas isleños como "Palmero sube a La Palma" o "Canarito" de José Vélez. "Era una decisión natural venir a las islas", ha señalado el artista, quien ha recordado los lazos que unen a la música canaria con la sudamericana antes de lanzarse a cantar varios temas mexicanos, entre ellos unas mañanitas.

Han tenido que pasar más de veinte años para disfrutar de un directo de Julio Iglesias en Gran Canaria, pero la espera ha merecido la pena para sus fieles, quienes no dejaron de piropear al artista en el segundo concierto de su gira por España. Ahora toca esperar al próximo sábado, 23 de julio, fecha en el que está previsto su tercer concierto, esta vez en Tenerife.