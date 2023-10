José Creuheras, en la rueda de prensa del Premio Planeta 2023: "La IA no podrá sustituir el talento"

La Inteligencia Artificial (IA) está siendo una gran innovación tecnológica que llega a todos los ámbitos. Con ella se puede crear textos tan extensos como libros. Sin embargo, carece de algo tan importante como es el talento. Así lo ha afirmado el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, en la rueda de prensa del Premio Planeta 2023.

Quedan menos de 24 horas para conocer el nombre del ganador del Premio Planeta. Se trata de uno de los galardones literarios más prestigiosos del mundo y con mayor dotación económica. La 72 edición ha batido récord al recibir 1.129 novelas, 461 más que el año pasado.

"La Inteligencia Artificial permite procesar muchísimos datos y repetir criterios y actuaciones, pero no va a sustituir el talento. El talento lo tienen las personas y no lo van a tener las máquinas", ha asegurado. Reconoce que "preocupa porque es un problema para todos" y cada vez es más difícil llegar a conocer si las obras están escritas por autores o por la IA. "El problema existe porque hoy los editores tampoco tenemos una capacidad para saber si todas las obras están o no escritas por autores", ha añadido.

"Creo que la capacidad de innovación no lo tendrán las máquinas. Solo pueden reproducir actuaciones"

En esta línea, Creuheras manifiesta que el derecho de autor juega un papel importante. "Los editores no tenemos la capacidad para saber si todas las obras están escritas o no por un autor. A lo mejor la inteligencia artificial se lo salta", ha dicho.

Cree que la IA "utiliza la creación de autores individuales" para crear una nueva obra. Por ello ha querido agradecer la labor de los equipos editoriales. "Me admira la lectura análisis profunda que hacen de todas las obras", ha afirmado.

Récord en participación

En esta 72 edición, la participación ha batido "un récord absoluto" con 1.129 novelas presentadas. Son 461 más que el año anterior. Los números se han disparado con 482 obras españolas enviadas, a las que le siguen 309 de Latinoamérica. El resto proviene de América del Norte con 96 obras, América Central con 33 y el resto de Europa con 20 y África con una obra.

Entre los requisitos se encuentra que el autor sea mayor de edad y que el manuscrito sea en lengua castellana. Quedan excluidas aquellas obras en las que la persona ya haya resultado ganadora. Las obras presentadas deben tener una extensión "de al menos doscientas páginas mecanografiadas" a doble cara.

Las 10 novelas finalistas

El jurado de esta 72 edición está formado por José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López.

Estas son las novelas finalistas de este año:

Sexudario , de Mar de Mármara (seudónimo)

, de Mar de Mármara (seudónimo) Dexados , de Lorenzo Fernández Prieto

, de Lorenzo Fernández Prieto El rey del este , de Luis Parterrío (seudónimo)

, de Luis Parterrío (seudónimo) Verlas venir , de Francisco-José Torres Alborch

, de Francisco-José Torres Alborch El reencuentro , de Tintaleve (seudónimo)

, de Tintaleve (seudónimo) Lágrimas en el fondo del mar , de Clara Isabel Aguilar Esteban

, de Clara Isabel Aguilar Esteban Li Qingzhao , de Pilar González España

, de Pilar González España Otoño sin ti , de Gabriela Monte (seudónimo)

, de Gabriela Monte (seudónimo) Otro cielo , de Elizabeth Gothelf

, de Elizabeth Gothelf Sombras en la pared, de Karla Munich (seudónimo)

Luz Gabás, Premio Planeta 2022

La pasada edición del Premio Planeta fue para Luz Gabás con la novela 'Lejos de Luisiana'. 'Historias de mujeres casadas', de Cristina Campos, se alzó como la novela semifinalista.

Gabás tomó el relevo de Carmen Mola, seudónimo femenino tras el que se esconden los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.