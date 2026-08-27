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Javier Gallego, sobre el que cuarto encierro de San Sebastián de los Reyes: "Hoy sí... encierro para corredores"

Solo los corredores más expertos se lanzaron a la manga ante el peligro del suelo resbaladizo por la lluvia de este jueves.

Javier Gallego en los encierros de San Sebastián de los Reyes

Así ha sido el cuarto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026 | Antena 3 Noticias

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Javier Gallego
Javier Gallego
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Es difícil anticipar con exactitud lo que va a pasar en un encierro. Pero más o menos se puede prever y los toros portugueses de Sao Torcato se han ajustado al guión.

Esta ganadería es la madre de la mayoría de las que pastan en el país vecino. Es un encaste con base del Conde de la Corte y Gamero Cívico, diferente a lo que habíamos tenido hasta hoy en las calles de San Sebastián de los Reyes. Un toro más trotón y al que le gusta galopar a un ritmo más acompasado y eso permite que se abran huecos y oportunidades para los corredores.

Desde el principio han marcado esa tendencia y han dejado a los bueyes por delante. Luego se han reunido en la calle Postas y en la calle Real se han dividido permitiendo a muchos corredores acercarse a las astas de los toros, que al final es el objetivo.

Otro de los condicionantes de la jornada al final no lo ha sido. La lluvia ha aparecido en las horas previas al encierro y ha mojado el piso. Ahí el peligro son los resbalones y la inestabilidad. Pero antes del encierro, el piso se ha secado y no ha condicionado su celebración.

Lo que sí ha provocado es que solo los corredores más expertos se lanzaran a la manga ante el peligro de ese suelo resbaladizo. Han participado menos corredores que ayer, unos 1.500 y los toros han completado el recorrido en 01:49. Se han registrado nueve heridos, todos leves.

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Mañana está día festivo en Sanse y se acerca el fin de semana. Habrá más gente, más ambiente y seguro que más emoción. Se lo contaremos en directo a partir de las 10:45 de la mañana.

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