El agua no evita un cuarto encierro rápido y fluido en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, en directo

· 18:00 h "Tardeo" en la peña. Actuación de Los Inspectores. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián. Calle Real.

· 18:00 h Retiro para los nuevos hermanos y para los nuevos hermanos mayores en la Parroquia de San Sebastián Mártir. Al finalizar la misa, acto de imposición de medallas a los nuevos hermanos.

· 18:00 a 20:00 h Talleres infantiles en la plaza de la Iglesia.

· 18:30 a 20:30 h Gran baile con animación a cargo del trío "Débora". Salón de actos del Centro Municipal Gloria Fuertes. Entrada libre hasta completar aforo.

· 19:00 h Espectáculo de Títeres Marimba. Plaza de la Iglesia.

· 19:00 h XXXIII Aniversario del Campeonato de las 12 Horas Nocturnas de Petanca. Desde las 19.00 h hasta las 7:00 h del 28 de agosto. Actividad para socios. Parque de la Marina.

· 20:00 h Trashumancia infantil por la calle Postas y calle Real hasta la Plaza de Toros. Asociación de Pastores del Encierro.

· 20:30 h. Pasacalles con charanga. Acompañamiento a las peñas a la Plaza de Toros. Desde la Plaza de la Constitución.

· 21:00 h XXX Concurso Nacional de Recortadores con reses de la ganadería de São Torcato en la plaza de toros.

· 21:00 h Triduo en honor al Santísimo Cristo de los Remedios en la Parroquia de San Sebastián Mártir.

· 22:00 h Toro de fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja con calle Postas. Organizado por la Peña El Remedio.

· 22:00 h Bingo con premio de Paletilla Ibérica. Organizado por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).

· 22:00 a 23:30 h Animación con DJ en la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.

· 22:30 a 23:45 h. Actuación musical de Talents Band. Plaza de la Constitución.

· 22:30 a 23:45 h Concierto Metallijam. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.

· 23:30 h Pasacalles a los fuegos organizados por las peñas del municipio. Desde la Plaza de la Constitución.

· 23:55 h Castillo de fuegos artificiales en el Parque de la Marina a cargo de la pirotecnia Vulcano.

· 00.30 h Concierto de Celtas Cortos. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.

· 00:30 h Actuación de la Orquesta Nueva Línea. Plaza de la Constitución.

· 01:00 a 03:00 h Bingos solidarios. Organizado por la Peña El Remedio. Plaza del Tejar.

· 02:00 h Encierro del carrito. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián. Calle Real, 51.

· 02:30 h Sesión de DJ’s. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.

· 02:30 h Sesión de DJ Danfer. Plaza de la Constitución.