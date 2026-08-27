Fiestas Sanse 2026
El agua no evita un cuarto encierro rápido y fluido en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, en directo
Sigue el minuto a minuto del cuarto encierro de las fiestas.
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San Sebastián de los Reyes sigue de fiesta y celebrará en pocas horas su cuarto encierro, con los toros de la ganadería São Torcato, una emblemática ganadería brava portuguesa, propiedad de Joaquim Alves López de Andrade, con finca en "Quinta do Vidigal", situada en Montemor-o-Novo (Portugal).
El encaste de estas reses posee una mezcla de sangres de Albaserrada, Santa Coloma, Gamero-Cívico y Conde de la Corte. Se trata de animales serios, de hermosa lámina, gran corpulencia y con la casta y bravura característica del campo luso. Puedes seguir en directo el minuto a minuto de esta tercera jornada de encierros aquí.
Un traslado al hospital
El balance médico se ha saldado con nueve heridos, todos por caídas y contusiones leves, salvo uno trasladado al hospital por una contusión fuerte en el hombro, pendiente de valoración facultativa.
Velocidad del encierro
Los astados han entrado en la plaza en 1 minuto y 40 segundos, completando el recorrido hasta corrales en 1 minuto y 49 segundos.
¿Qué hacer si te caes en un encierro?
- Quédate en el suelo: No intentes ponerte en pie ni gatear mientras los toros y los cabestros estén cerca.
- Protégete: Tápate la cabeza y la nuca con los brazos. Encógete para cuidar tus órganos vitales.
- Permanece inmóvil: Los animales siguen a la manada y es más fácil que te esquiven si no te mueves.
- Espera el final del peligro: No te levantes hasta tener la seguridad de que ha pasado todo el encierro o te lo indiquen los servicios de seguridad
Programación de la tarde
· 18:00 h "Tardeo" en la peña. Actuación de Los Inspectores. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián. Calle Real.
· 18:00 h Retiro para los nuevos hermanos y para los nuevos hermanos mayores en la Parroquia de San Sebastián Mártir. Al finalizar la misa, acto de imposición de medallas a los nuevos hermanos.
· 18:00 a 20:00 h Talleres infantiles en la plaza de la Iglesia.
· 18:30 a 20:30 h Gran baile con animación a cargo del trío "Débora". Salón de actos del Centro Municipal Gloria Fuertes. Entrada libre hasta completar aforo.
· 19:00 h Espectáculo de Títeres Marimba. Plaza de la Iglesia.
· 19:00 h XXXIII Aniversario del Campeonato de las 12 Horas Nocturnas de Petanca. Desde las 19.00 h hasta las 7:00 h del 28 de agosto. Actividad para socios. Parque de la Marina.
· 20:00 h Trashumancia infantil por la calle Postas y calle Real hasta la Plaza de Toros. Asociación de Pastores del Encierro.
· 20:30 h. Pasacalles con charanga. Acompañamiento a las peñas a la Plaza de Toros. Desde la Plaza de la Constitución.
· 21:00 h XXX Concurso Nacional de Recortadores con reses de la ganadería de São Torcato en la plaza de toros.
· 21:00 h Triduo en honor al Santísimo Cristo de los Remedios en la Parroquia de San Sebastián Mártir.
· 22:00 h Toro de fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja con calle Postas. Organizado por la Peña El Remedio.
· 22:00 h Bingo con premio de Paletilla Ibérica. Organizado por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).
· 22:00 a 23:30 h Animación con DJ en la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
· 22:30 a 23:45 h. Actuación musical de Talents Band. Plaza de la Constitución.
· 22:30 a 23:45 h Concierto Metallijam. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.
· 23:30 h Pasacalles a los fuegos organizados por las peñas del municipio. Desde la Plaza de la Constitución.
· 23:55 h Castillo de fuegos artificiales en el Parque de la Marina a cargo de la pirotecnia Vulcano.
· 00.30 h Concierto de Celtas Cortos. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.
· 00:30 h Actuación de la Orquesta Nueva Línea. Plaza de la Constitución.
· 01:00 a 03:00 h Bingos solidarios. Organizado por la Peña El Remedio. Plaza del Tejar.
· 02:00 h Encierro del carrito. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián. Calle Real, 51.
· 02:30 h Sesión de DJ’s. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Entrada libre hasta completar aforo.
· 02:30 h Sesión de DJ Danfer. Plaza de la Constitución.
¿Qué es un varetazo?
Un varetazo es un golpe con el asta de toro, no es una cornada. El toro durante la carrera golpea con la cabeza y con el cuerno a la persona.
¿Cuándo será el siguiente encierro?
El próximo encierro será mañana, viernes 28 de agosto, y será el turno de las reses de la ganadería La Castilleja
Cobertura de Antena 3 Noticias
La cadena de Atresmedia Televisión lleva a cabo su tradicional cobertura de los encierros. Así lo lleva desarrollando desde 2004 y a la que tan sólo ha faltado en los años 2020 y 2021 a causa del parón de la pandemia de coronavirus.
Como es habitual, Antena 3 mantendrá un seguimiento constante de los principales encierros matinales cada día a partir de las 10:50 horas, que, de lunes a viernes, se emitirá dentro de 'Espejo Público', donde mantienen una amplia atención por parte de los espectadores en cada edición.
Asistencia al encierro
Desde Protección Civil han estimado en 1.500 personas la asistencia a este cuarto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026.
Parte de heridos
Según el responsable de Protección Civil, se ha atendido a 9 personas, todas por caídas y daños leves.
Algo más lento que el encierro de ayer
Ayer las reses recorrieron las calles a una velocidad de 30 Km/h, hoy también ha sido un recorrido muy rápido con 28,6 Km/h.
Aparatosa caída al llegar a la Plaza de Toros
Cuando la manada entraba en la plaza ha habido una aparatosa caída con varias personas involucradas y alguno ha sufrido pisotones de las reses.
¡Comienzan a correr los toros!
Ya ha comenzado la carrera. Los toros ya han salido de Suelta y recorren las calles clave de San Sebastián de los Reyes. Sigue el minuto a minuto para no perderte ninguna novedad.
Sigue el streaming en directo
Comienza el streaming en directo del cuarto encierro de San Sebastián de los Reyes en Antena 3 Noticias. ¡No te pierdas nada!
Media hora para el encierro
Queda muy poco tiempo para que las reses sean liberadas y comience la carrera
Ganadería que corre hoy
La emblemática ganadería portuguesa de São Torcato se convierte hoy en la gran protagonista de los encierros, aportando el prestigio y la seriedad que caracterizan al campo bravo luso. Propiedad del ganadero Joaquim Alves López de Andrade y criada en las tierras de Montemor-o-Novo, esta vacada, de puro encaste Pinto Barreiros, es sinónimo de un toro serio, corpulento y con una casta vibrante que promete emociones fuertes en el asfalto. Tras dejar su sello esta temporada en plazas españolas como la Copa Chenel, los imponentes astados de divisa roja y blanca se postulan como uno de los platos fuertes del calendario taurino, listos para medirse a la velocidad y la pericia de los corredores en una carrera que genera máxima expectación.
Programación de la mañana
- 10:00 a 13:00 h Pasacalles con charanga por las calles del casco antiguo y Plaza de Toros.
- 11:00 h Cuarto encierro de las fiestas con toros pertenecientes a la ganadería de São Torcato.
- 11:15 h Suelta de reses en la Plaza de Toros, destinadas a capea general.
- 12:00 a 14:00 h Talleres infantiles y cañón de espuma. Organizado por la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 12:30 h Encierro infantil. Recorrido: calle Postas hasta calle Real. Organizado por la Peña El Remedio.
- 12:30 h Actuación del Mago Salao. Organizado por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).
- 13:00 h Tapa organizada por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).
- 13:00 h Tapa organizada por la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 13:00 a 14:30 h Concierto de SON DE LUNARES en la sede de la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 13:00 h Toritos de agua con salida desde la calle San Roque hasta el cruce con la calle Mayor. Organizado por la Peña Estafeta.
- 13:00 h Proclamación del VIII Guiri de El Foro de Sanse 2026 en la taberna El Foro. Organizada por la Asociación Cultural El Encierro y Taberna el Foro. Calle de la Paz, 4.
- 13:00 h Encierro infantil. Organiza do por la Peña Taurina Postas. Calle Postas.
- 13:00 h Almuerzos populares. Organizado por la Peña Taurina Postas. Calle Postas.
- 13:00 h Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con charanga. Organizado por la Peña El Remedio.
- 13:00 a 15:00 h Actividades para niños. Organizado por la Peña El Remedio. Plaza del Tejar.
- 13:00 h Actuación musical de Los Bomberay. Plaza de la Constitución.
- 14:00 h XI concurso de lanzamiento de hueso de aceituna. Organizado por la Peña Estafeta. Calle San Roque s/n.
- 14:00 h Encierrillo del carrito infantil. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián. Calle Real con Postas.
¡No te pierdas ningún encierro! Aquí tienes el listado
Con los tres primeros encierros ya celebrados, llegamos a la mitad de estas celebraciones con el cuarto encierro. Esta es la lista de lo que está por venir:
- Jueves 27 de agosto, 11:00 horas: São Torcato.
- Viernes 28 de agosto, 11:00 horas: La Castilleja.
- Sábado 29 de agosto, 11:00 horas: Núñez de Tarifa.
- Domingo 30 de agosto, 11:00 horas: Juan Pedro Domecq / Álvaro Núñez.
- Lunes 31 de agosto, 11:00 horas: Montealto.
Llega el tercer día de fiestas a San Sebastián de los Reyes
Este jueves 27 de agosto, entre las actividades más destacables se encuentra el Toro de fuego, a las 22:00 en los aledaños de la calle Real Vieja con calle Postas y el concierto de Celtas Cortos en el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde, a las 00:30 horas.
La jornada comienza a las 10:00 horas con Pasacalles con charanga por las calles del casco antiguo y Plaza de Toros. y a las 11:00 horas el cuarto encierro con la ganadería São Torcato, seguida de la suelta de reses para la capea general en la plaza de toros.
Jornada amenazada por la lluvia
Veremos si con el paso de las horas el cielo escampa y no tenemos un encierro pasado por agua.
Balance de heridos
El primer encierro dejó diez heridos, el más grave por un traumatismo craneoencefálico.
En el encierro nocturno, denominado encierro del Farol, cerca de 2.000 corredores participaron, siendo, hasta ahora, el más multitudinario. Dejó 14 asistencias por caídas.
En el tercer encierro ocurrido el pasado miércoles a las 11:00 horas, se tuvo que atender a siete personas por caídas y abrasiones.
Comienza otra mañana de encierros en San Sebastián de los Reyes
No te olvides que todas las mañanas, durante estos días, desde las 11:00 horas, se celebrarán estos encierros. Este pasado martes se inauguraron los encierros y este jueves continúa con la participación de los toros de la ganadería São Torcato
El encierro se podrá seguir a través de este minuto a minuto de Antena 3 Noticias y también a través del enlace streaming, para que no te pierdas ningún detalle.
Directo del cuarto encierro de San Sebastián de los Reyes
Buenos días y bienvenidos al minuto a minuto de las fiestas populares de San Sebastián de los Reyes 2026. Concretamente, en esta página se ira actualizando constantemente todas las novedades relacionadas con cuarto encierro de estas fiestas populares, el cual tiene lugar a las 11:00 horas de este jueves 27 de agosto. La ganadería protagonista son los toros de São Torcato.
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