Muere a los 80 años Tim Curry, el actor que interpretó al payaso Pennywise en 'It'

El legendario actor británico Tim Curry, conocido mundialmente por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en 'The Rocky Horror Picture Show' y al aterrador Pennywise en 'It', ha muerto a los 80 años en su domicilio de Los Ángeles.

Según fuentes consultadas por el medio estadounidense TMZ, el actor falleció durante la noche del martes, después de más de una década marcada por graves problemas de salud. La Policía acudió a su vivienda alrededor de las 23:23 horas y, según las mismas fuentes, no se sospecha que haya habido ningún acto delictivo.

Participó en películas como 'It' o 'Solo en casa 2'

Curry comenzó su trayectoria artística a finales de la década de 1960, aunque alcanzó la fama internacional con 'The Rocky Horror Picture Show', estrenada en 1975. La película, inicialmente recibida con cierta indiferencia por la crítica, terminó convirtiéndose en una cinta de culto y en un fenómeno cultural gracias a sus proyecciones nocturnas durante décadas.

Además de su icónico papel como Frank-N-Furter, Tim Curry interpretó al payaso Pennywise en la adaptación televisiva de 'It' de 1990, basada en la novela de Stephen King. También participó en películas como 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York', 'Annie', 'Clue', 'La caza del Octubre Rojo', 'La isla del tesoro de los Muppets', 'La reunión de la familia Addams' y 'Scary Movie 2'.

A lo largo de sus cinco décadas de carrera, Curry compaginó el cine y la televisión con una destacada trayectoria teatral. El actor recibió tres nominaciones a los premios Tony y una nominación a los Emmy.

Una década marcada por problemas de salud

En 2012, sufrió un grave derrame cerebral que requirió una intervención quirúrgica y que afectó considerablemente a su movilidad. En 2025, con motivo de la publicación de sus memorias, 'Vagabond', Curry explicó que todavía no había recuperado la capacidad para caminar.

Su última aparición pública conocida se remonta a 2017, cuando habló sobre la nueva adaptación cinematográfica de 'It', protagonizada por Bill Skarsgård, que retomó el personaje de Pennywise que él había interpretado décadas antes.

Tim Curry deja tras de sí una extensa carrera y personajes que se han convertido en referentes de la cultura popular.