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Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del primer día

Comienzan los encierros de San Sebastián de los Reyes 2026 con la primera ganadería recorriendo las calles del municipio madrileño, que tendrá lugar a las 11:00 horas.

Imagen de archivo de los encierros de San Sebastián de los Reyes

Imagen de archivo de los encierros de San Sebastián de los Reyes EFE

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Daniel Caballero
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San Sebastián de los Reyes se prepara para vivir una de las jornadas más esperadas de sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios: el primer encierro de la semana. Desde primera hora de la mañana, las calles del casco antiguo y el recorrido del encierro estarán animados por las charangas mientras vecinos y visitantes se preparan para una jornada marcada por la tradición taurina.

A las 10:30 horas tendrá lugar la colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios en la calle Real con Postas, antes de que, a las 11:00 horas, seis toros de la ganadería de Hermanos Tardieu, según el programa oficial, salgan a las calles para protagonizar el primer encierro de estas fiestas. Apenas quince minutos después, las reses serán trasladadas a la Plaza de Toros para la tradicional capea general.

Aquí te contamos minuto a minuto todo lo que ocurra durante una de las citas más importantes de las fiestas de San Sebastián de los Reyes.

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Primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026: Mañanas de encierros

Todas las mañanas durante estos días, desde las 11:00 horas, se celebran estos tradicionales encierros. Concretamente, este lunes se da el pistoletazo de salida con la realización del primer encierro de las fiestas, con seis toros de la ganadería Hermanos Tardeu. El encierro se podrá seguir a través de la web de Antena 3 Noticias, donde también podrás disfrutar streaming en directo, para que no te pierdas ningún detalle.

Primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026: Horario y recorrido

Los encierros de San Sebastián de los Reyes se celebrarán del 25 al 31 de agosto de 2026 con un recorrido de 810 metros, salida diaria a las 11:00 horas y un encierro nocturno a las 22:00 horas, además de un dispositivo de gradas con cerca de 1.100 localidades para el público.

Primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Buenos días y bienvenidos al seguimiento, minuto a minuto, de las fiestas populares de San Sebastián de los Reyes 2026. En este directo iremos actualizando constantemente todas las novedades relacionadas con el primer encierro de estas fiestas populares, el cual tiene lugar a las 11:00 horas de este lunes 26 de agosto. La ganadería protagonista será Hermanos Tardeu.

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