Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del primer día

San Sebastián de los Reyes se prepara para vivir una de las jornadas más esperadas de sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios: el primer encierro de la semana. Desde primera hora de la mañana, las calles del casco antiguo y el recorrido del encierro estarán animados por las charangas mientras vecinos y visitantes se preparan para una jornada marcada por la tradición taurina.

A las 10:30 horas tendrá lugar la colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios en la calle Real con Postas, antes de que, a las 11:00 horas, seis toros de la ganadería de Hermanos Tardieu, según el programa oficial, salgan a las calles para protagonizar el primer encierro de estas fiestas. Apenas quince minutos después, las reses serán trasladadas a la Plaza de Toros para la tradicional capea general.

Aquí te contamos minuto a minuto todo lo que ocurra durante una de las citas más importantes de las fiestas de San Sebastián de los Reyes.