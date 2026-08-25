Javier Gallego, tras el primer encierro de San Sebastián de los Reyes: "Emoción y primer contacto con el toro"

Día de estreno. En la calle y en los corrales. Era la primera vez que venían los toros de la ganadería francesa de los Hermanos Tardeu y era el primer contacto con el toro, en una semana que promete muchas emociones. 1.800 corredores han participado en una carrera vertiginosa que ha transcurrido a dos velocidades. La manada se ha templado mucho en los primeros metros del recorrido hasta la calle Postas. De hecho, los toros apenas han topado con la parte cerrada del vallado en esas dos curvas de 90 grados. A partir de ahí, en la calle Real ha aumentado la velocidad de la manada y se han abierto huecos.

Ha sido un encierro muy interesante para los corredores, porque ha habido toros que se han quedado un poco descolgados y les ha permitido meterse en las astas. Los primeros días, siempre son difíciles, porque hay que volver a retomar las sensaciones y hacerse un hueco en el recorrido. También es el primer acercamiento al resto de corredores, para repartirse las zonas y los metros. Han sido muchos meses de espera y eso también se nota. A partir de mañana, muchos habrán ganado la confianza suficiente como para volverlo a intentar en el mismo sitio y allí se encontrarán con las mismas caras con las que se han encontrado hoy.

Los toros de los hermanos Tardieu han tenido un comportamiento cercano al previsto. Es un encaste Núñez, aunque también tienen parte de sangre Domecq. Han sido toros nobles en la calle y sin apenas derrotes que hayan generado más complicaciones a los corredores que las típicas caídas.

El encierro ha sido rápido, en la calle ha durado poco más de minuto y medio, y esa es mucha velocidad. Luego en la plaza han tardado en enchiquerarse, porque un toro se ha quedado emplazado y ha prolongado más su entrada a los corrales.

En resumen, un encierro muy interesante para los corredores, que han sido unos 1.800 y emocionante para los miles de personas, que lo han visto desde la grada y a través de la televisión. Esta noche tendremos el encierro de los faroles. El nocturno, que ya se ha convertido en un clásico.

Y mañana una nueva carrera con 6 astados de la ganadería de Zalduendo. A partir de las 10:45 se lo contaremos en directo.