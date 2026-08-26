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VÍDEO: Así ha sido el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes 2026

Un encierro muy rápido pero con pocos huecos para correr delante de los astados.

Tercer encierro sanse

Tercer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026, streaming en directo | Antena3 Noticias

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Daniel Caballero
Publicado:

Continúan las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 con la segunda jornada de encierros. Después del chupinazo de salida y de la primera toma de contacto con las reses de la ganadería de los Hermanos Tardeu, tuvo lugar el famoso encierro nocturno, una cita con los astados de gran popularidad debido a la belleza del mismo.

Este miércoles ha sido el turno de Zalduendo, ganadería extremeña de toros bravos y cuyo encaste actual es derivado directamente de Jandilla (rama Domecq). El encierro ha sido muy rápido pero no ha dado muchas oportunidades de correr delante de los toros debido a lo agrupada que estaba la manada.

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Cultura

El tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes

Manada muy junta y carrera de vértigo en el tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, en directo

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Javier Gallego, sobre el tercer encierro de las fiestas de Sanse: "Jornada complicada para los corredores"

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Encierros sanse 2026
Fiestas Sanse 2026

Un primer encierro rápido y limpio da comienzo a las fiestas de San Sebastián de los Reyes

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Encierros San Sebastián de los Reyes

Javier Gallego, tras el primer encierro de San Sebastián de los Reyes: "Emoción y primer contacto con el toro"

San Sebastián de los Reyes comienza una semana de encierros con miles de personas en la calle.

Encierros San Sebastián de los Reyes 2026
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VIDEO: Así ha sido el primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Esta mañana hemos seguido en directo el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes de 2026. Un encierro muy rápido y limpio.

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