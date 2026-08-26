Fiestas Sanse 2026
VÍDEO: Así ha sido el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes 2026
Un encierro muy rápido pero con pocos huecos para correr delante de los astados.
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Continúan las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 con la segunda jornada de encierros. Después del chupinazo de salida y de la primera toma de contacto con las reses de la ganadería de los Hermanos Tardeu, tuvo lugar el famoso encierro nocturno, una cita con los astados de gran popularidad debido a la belleza del mismo.
Este miércoles ha sido el turno de Zalduendo, ganadería extremeña de toros bravos y cuyo encaste actual es derivado directamente de Jandilla (rama Domecq). El encierro ha sido muy rápido pero no ha dado muchas oportunidades de correr delante de los toros debido a lo agrupada que estaba la manada.
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