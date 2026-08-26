VÍDEO: Así ha sido el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes 2026

Continúan las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 con la segunda jornada de encierros. Después del chupinazo de salida y de la primera toma de contacto con las reses de la ganadería de los Hermanos Tardeu, tuvo lugar el famoso encierro nocturno, una cita con los astados de gran popularidad debido a la belleza del mismo.

Este miércoles ha sido el turno de Zalduendo, ganadería extremeña de toros bravos y cuyo encaste actual es derivado directamente de Jandilla (rama Domecq). El encierro ha sido muy rápido pero no ha dado muchas oportunidades de correr delante de los toros debido a lo agrupada que estaba la manada.