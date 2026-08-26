Javier Gallego, sobre el tercer encierro de las fiestas de Sanse: "Jornada complicada para los corredores"

En esta nueva jornada de Encierros de San Sebastián de los Reyes ha descendido algo el número de participantes. Casi todos los que han estado hoy en las calles de Sanse eran corredores expertos y tradicionales en cada uno de los tramos.

En la primera parte parecía que un toro podía tomar la delantera y generar la división en el grupo pero no ha sido así. La mayoría de los de Zalduendo ha derrapado en la curva de Real Vieja y Postas y se han agrupado. Ya en la calle Real, la manada se ha estirado y la mayoría de los corredores han intentado meterse en la zona media, que era donde había un bueno.

El resto ha ido muy tapado hasta el final por los cabestros. Como nos ha contado "Florito" en directo, la parada de.bueyes era la misma que ayer. En los próximos días los irán cambiando. En total han participado 1.500 corredores, con 7 asistencias por caídas.

Más complicado fue el encierro nocturno. Los toros de la ganadería de García Jiménez imprimieron mucha velocidad a la carrera. La explosividad hizo que los que pudieron meterse en astas, pudieran hacerlo apenas unos metros.

El encierro fue el más multitudinario con más de 2.000 corredores. Hubo 14 asistencias por caídas. La más grave fue una fractura de codo que se produjo en los primeros metros.

Mañana tendremos una nueva jornada con toros de la ganadería portuguesa de Sao Trocato. Se lo contaremos en directo a partir de las 10.45 de.la mañana.