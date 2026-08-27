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Así ha sido el cuarto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

El agua no ha impedido un rápido encierro sin graves incidentes.

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Así ha sido el cuarto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026 | Antena3 Noticias

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Daniel Caballero
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San Sebastián de los Reyes sigue de fiesta y celebrará en pocas horas su cuarto encierro, con los toros de la ganadería São Torcato, una emblemática ganadería brava portuguesa, propiedad de Joaquim Alves López de Andrade, con finca en "Quinta do Vidigal", situada en Montemor-o-Novo (Portugal).

El encaste de estas reses posee una mezcla de sangres de Albaserrada, Santa Coloma, Gamero-Cívico y Conde de la Corte. Se trata de animales serios, de hermosa lámina, gran corpulencia y con la casta y bravura característica del campo luso. Afortunadamente no ha habido muchos resbalones a pesar de que el suelo estaba húmedo por la lluvia y el encierro ha transcurrido de forma limpia y veloz. Puedes ver aquí la repetición del encierro.

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