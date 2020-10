Halloween 2020: 5 películas de terror para pasar mucho miedo

Este año, debido a la pandemia causada por el coronavirus, Halloween será un tanto diferente. Eso de disfrazarse, ir a casa de tus amigos o a una fiesta multitudinaria no será posible este 2020, pero eso no significa que no se pueda celebrar la Noche de los Muertos como se merece. Te proponemos un plan que seguro que te interesa: celebrar este Halloween 2020 con una maratón de películas de terror.

Para disfrutar aún más de este plan, podéis ver las películas simultáneamente tus amigos y tú, y, cuando finalicen, hacer una videollamada y opinar de las cintas. ¡Es una buena manera de que estéis conectados este Halloween 2020! ¿Quieres descubrir qué películas de terror son las mejores para pasar miedo? ¡Te pondrán los pelos de punta!

5 películas de terror para pasar mucho miedo

A continuación, te dejamos estas cinco películas de terror que no te dejarán indiferente. Su atmósfera es ideal, sus planos son aterradores, su historia te atrapará y te sentirás muy identificado/a con la interpretación de los actores y actrices. Así que, si quieres pasar miedo este 31 de octubre, ¡toma nota!

Saga Expediente Warren

Las películas de Expediente Warren son de las más valoradas por los críticos cinematográficos, así como por el público en general. Las escalofriantes aventuras de Ed y Lorraine Warren te dejarán pegado/a al sofá y no podrás ni pestañear, además las tramas están basadas en hechos reales a los que tuvieron que hacer frente esta pareja estadounidense de fenómenos paranormales. ‘Expediente Warren: The Conjuring’ y ‘Expediente Warren: El caso Enfield’ se convertirán en dos de tus películas de miedo preferidas. La tercera parte se estrenará en los cines el próximo año. ¡Muchos la están esperando con ganas!

Déjame salir

Este thriller psicológico es una de las películas de terror que más ha marcado a los espectadores en el año 2017. La trama es simple. Un hombre negro va a conocer a la familia de la novia, de raza blanca, y se queda petrificado tras lo que vive allí. Una especie de culto, hipnosis y paranoia protagonizan este film inquietante… Esta sórdida historia te dejará sin palabras.

Verónica

El director Paco Plaza recrea esta historia real que sucedió en los años 90 en el madrileño barrio de Vallecas. Después de hacer una ouija con sus amigas, Verónica es perseguida y hostigada con presencias sobrenaturales que amenazan con acabar con la vida de su familia. La película estuvo nominada a 7 Premios Goya, ¡y no es de extrañar! porque el costumbrismo del film, así como la verídica interpretación de sus protagonistas, hará que te sientas parte de la trama.

No respires

Un grupo de adolescentes decide robar a un ciego solitario, pero ellos no son conscientes de que tiene formación militar y sus sentidos muy desarrollados. Este thriller aterrador, dirigido por Fede Álvarez, hará que estés en tensión los 88 minutos que dura el film. Sin duda, una de las cintas donde el silencio y la quietud hará que estés intranquilo y saltes del sofá cuando menos te lo esperes.

Insidious

El director de las míticas sagas ‘Expediente Warren’ y ‘Saw’, James Wan, también dirige esta película de terror que te dará auténtico miedo. La historia de un niño que entra en coma, pero en realidad su estado proviene de una presencia paranormal, hará que te quite el sueño la noche de Halloween.

El cine de terror ha dado un cambio radical. Ya no hay brujas, espíritus, monstruos o asesinos que persiguen a los protagonistas sin más. En los últimos años, este género se ha transformado dando protagonismo a la psicología y la paranoia. De esta forma, las películas te sorprenden y te atrapan aún más, ¿no crees?