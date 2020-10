Planes para celebrar en la noche de Halloween 2020 a pesar del coronavirus

Si siempre has celebrado la noche más aterradora del año y eres un/a amante de Halloween, entonces en esta ocasión no tiene por qué ser menos. Sabemos que estamos viviendo una situación excepcional, que muchos hogares lo están pasando mal por la crisis económica y sanitaria, que no se permiten grandes celebraciones, ni fiestas… Pero, este Halloween 2020 puedes conmemorarlo de muchas maneras.

No es el momento de hacer una fiesta en tu casa, ni de salir de discotecas luciendo tu terrorífico disfraz ni maquillaje, pero sí puedes celebrar la noche de Halloween 2020 de otras formas. A continuación, te damos algunas pistas para que la noche del 31 de octubre sea también una de las más inolvidables.

Ideas para celebrar la noche de Halloween 2020

Te proponemos algunos planes para celebrar la noche de Halloween 2020. Eso sí siempre respetando las medidas de higiene y seguridad, así como la distancia de dos metros entre personas. ¡Apunta!

Maratón de películas de miedo. Si te gusta el terror este plan será estupendo, si lo odias, cierra los ojos y tápate con una manta… Casas embrujadas, espíritus, posesiones, asesinatos… Elige tu temática preferida ¡y disfruta la noche del 31 de octubre!

Mímica con personajes de terror: con los miembros de tu hogar, este Halloween 2020 podéis imitar a personajes de terror y luego advinarlos. ¡Hay tantos! Jigsaw, Chucky, Carrie, Anabelle, Hannibal Lecter...

Asusta a alguien: puedes disfrazarte de algún personaje de terror, esconderte y asustar a alguien que viva contigo. ¿No te parece un buen plan? ¡Un poco maléfico, pero divertido!

Concurso de disfraces: ahora es complicado verse en persona con un grupo grande de gente, pero, ¿y si organizas una videollamada con tus amigos disfrazados? Podéis hacer una votación para elegir el disfraz más original.

Decora tu hogar: si vives con alguien, especialmente con niños, podéis hacer manualidades y decorar vuestra casa de muchas maneras: con calabazas, arañas, telarañas, fantasmas... ¡Haced fotos y compartirlas con vuestros amigos y familiares en los grupos de Whatsapp! Seguro que se sorprenden.

Una cena para celebrar la noche de Halloween 2020

Una buena idea para celebrar el 31 de octubre es hacer una cena especial por Halloween. Invita a pocos amigos o familiares y elabora un menú ¡de miedo! Por ejemplo, de primero puedes hacer unos huevos rellenos decorándolos con un puré de aceitunas negras como si simulara una telaraña, de segundo puedes optar por una pizza casera echando queso por encima en forma de fantasma y de postre unos dulces con formas de tumbas.

Puedes rematar la velada con unos chupitos de color rojo, simulando sangre, o con unos cócteles decorados con motivos de terror, ojos, chucherías rojas, etc.

Por supuesto, para crear más ambiente, puedes decorar el salón y la mesa con calabazas, velas, telarañas, arañas, servilletas con forma de fantasmas… ¡Tu imaginación no tiene límites y los detalles los valorarán!

Si vas a decantarte por este último plan, no olvides mantener la distancia de seguridad y tener muy presente la higiene de manos. Evita compartir platos en el centro de la mesa y respeta los cubiertos de cada comensal. De esta manera, esquivarás rebrotes y contagios con motivo de la Covid-19.