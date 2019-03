Los Grammy Latino se rinden al legado eterno de Paco de Lucía y reconocen a Joan Manuel Serrat

"Canción Andaluza" se alzó igualmente con el galardón de mejor disco de flamenco en la ceremonia de los Grammy Latino que tuvo lugar esta madrugada en el hotel y casino MGM de Las Vegas y donde Enrique Iglesias, ausente en la gala, fue el español que cosechó un mayor número de gramófonos dorados, tres en total. Jorge Drexler, Carlos Vives y Calle 13 consiguieron doble triunfo, que en el caso del uruguayo incluyó el premio de grabación del año por "Universos Paralelos", mientras que el colombiano y el grupo puertorriqueño triunfaron en categorías de música tropical y música urbana y alternativa, respectivamente.

La viuda de Paco de Lucía, Gabriela Canseco, viajó hasta la ciudad del pecado con sus hijos Antonia y Diego convencidos de que caería el premio de flamenco, según admitió después a la prensa, pero nunca imaginó que la obra póstuma del gaditano se impondría en una categoría absoluta. "Fue una sorpresa total", declaró Canseco, quien confesó que se "hartó" de llorar.

"Fue una alegría impresionante para Paco, para la familia, para todos los flamencos, un premio muy importante", comentó la mexicana que vivió "detrás de Paco y para Paco" sus últimos quince años de vida, y quien destacó que "Canción Andaluza" fue un proyecto soñado que realizó Paco de Lucía en solitario, "era Paco y su guitarra".

Canseco y sus hijos subieron a recoger el gramófono dorado de mejor álbum de flamenco en la preceremonia que se emitió por internet, pero no fueron invitados al escenario en la transmisión televisada a 80 millones de personas en todo el mundo para el premio de mejor álbum. "Creo que son reglas de la Academia (de la Grabación), que solo el nominado puede subir", comentó Canseco, algo que confirmó posteriormente Neil Portnow, presidente de la Academia de la Grabación de EE.UU: "Esa es la política".

Canseco no ocultó cierto desencanto por haber visto la gala en una pantalla desde "el gallinero" del auditorio MGM, e indicó que ningún artista se había parado a hablar con ella hoy en la ceremonia, aunque sí había sentido el cariño del público que ovacionó en pie al guitarrista. Joan Manuel Serrat, persona del año de los Grammy Latino, se felicitó del éxito del guitarrista, a quien dijo haber querido "de una forma especial". "Hoy celebramos de alguna manera el homenaje del gremio, de la industria.

La pérdida de Paco la vamos a tener de una manera constante todos los que le conocimos y también aquellos que sencillamente han disfrutado de su trabajo", contó Serrat a los medios. Miguel Bosé, a quien sucedió Serrat como persona del año, lamentó que Paco de Lucía no hubiera podido estar presente para recoger los premios. "(Fue) uno de los músicos que más han dejado, que más suponen en la historia de la música", aseguró. Con los ojos llorosos, Niña Pastori, que ganó el Grammy Latino de mejor álbum folclórico por "Raíz", dijo haberse "alegrado mucho" por los premios de Paco de Lucía quien era "la fuente de inspiración" de "todos los flamencos".

En la misma línea se expresó la cantante India Martínez. "He sido la primera que me he levantado a aplaudir, yo vengo del flamenco y junto con Camarón (Paco de Lucía) es un referente muy importante para mí", manifestó Martínez. Paco de Lucía falleció en Cancún (México) a los 66 años y antes de su matrimonio con Gabriela Canseco estuvo casado con Casilda Varela, con la que tuvo tres hijos: Casilda, Lucía y Francisco. Con los dos gramófonos dorados logrados hoy, el guitarrista atesora un total de cuatro Grammy Latino en su carrera tras sus triunfos en la categoría de álbum flamenco en 2012 y en 2004 con "En Vivo Conciertos España" y "Cositas Buenas", respectivamente. Plácido Domingo, quien no estuvo presente, se hizo con el galardón de mejor álbum de música clásica con "Verdi", mientras que los mexicanos Molotov ganaron el premio de mejor álbum de rock con "Agua Maldita" y Juanes hizo lo propio en pop con "Loco de Amor".