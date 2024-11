"Fue horrible", "Salí corriendo": los testimonios de 60 víctimas de violación y acoso de los raperos Ayax y Prok

Continúan los testimonios de abusos, amenazas y coacciones contra los raperos granadinos Ayax y Prok. Más de 60 mujeres bajo la cuenta de Instagram @denunciasgranada han compartido las experiencias que vivieron con ambos.

Mientras, el concierto que el dúo iba a ofrecer en el WiZink Center el próximo 28 de marzo ha sido cancelado por sus promotores.

En la página web del pabellón madrileño se anuncia la cancelación del concierto y la devolución del importe de las entradas de manera automática. No es la única actuación de los raperos que ha sido cancelada, ya que el concierto del 7 de diciembre en Almería, dentro del festival 'Siente el Rap', tampoco tendrá lugar.

Entre las acusaciones destacan violaciones, abuso sexual, maltrato físico y psicológico e incluso el uso de sumisión química para agredir a jóvenes.

"Tuve contacto con P, en un principio todo genial. La segunda vez en su casa fue horrible. Solo hablaba de él, cuando fuimos a mantener relaciones sexuales le insistí en que se pusiera el preservativo y me dijo que sí, pero cuando me di cuenta estábamos manteniendo relaciones sexuales sin preservativo e insinuó que ya daba igual", señala esta joven. En su testimonio explica que eso no fue lo peor, a la mañana siguiente el rapero comenzó a violentarla: "Me hablaba fatal y tuve que salir corriendo porque pasé mucho miedo".

Otra chica explica que todos los encuentros que tuvo con P fue bajo los efectos de las drogas porque "él preparaba de todo para que así fuera".

"Me subía la ropa y él seguía forzándome"

Algunos de los testimonios señalan claramente el abuso sexual que vivieron a manos de estos hermanos que invitaban a chicas muy jóvenes en su casa para después coaccionarlas para que se acostaran con ellos.

"Una noche cuando tenía entre 17 y 18 años fui a uno de los famosos after que hacían en su piso de Granada, me dijo que entrara en la habitación a por tabaco y cuando quise darme cuenta ya estaba él dentro y había cerrado la puerta. Comenzó a intentar quitarme la ropa y a tocarme cuando yo le decía que no. Yo me subía la ropa y él seguía forzándome", apunta otra chica.

Los testimonios comparten un denominador común: jóvenes que relatan encuentros caracterizados por intimidación, coacción y abuso. Otra joven relata también que uno de los hermanos la drogó para mantener relaciones sexuales con ella. "Fue con A en 2019, nos conocimos en una discoteca. Allí me dio de beber todo el rato de su copa, no sabía que llevaba droga. Después me llevó a su casa y aunque le dije que no quería hacer nada, terminamos manteniendo relaciones. En medio de esto se quitó el preservativo y me pegó una ITS", señala.

Los hermanos niegan las acusaciones

Ambos hermanos emitieron un comunicado, que ya no está disponible, en sus cuentas de Instagram. En el texto niegan categóricamente las denuncias: "Hace unos días se abrió una cuenta en la que se nos difama sin ningún tipo de límite. Se han dicho disparates muy grandes y no sabíamos cómo plantear este asunto, pero obviamente queremos desmentir todo lo que se ha dicho. La gente que nos conoce desde hace más de 10 años sabe qué tipo de personas somos. Somos buenas personas y comprometidas con todas las causas sociales sin excepción".

Hace días, a través de un comunicado, la empresa de representación 'Taste the floor' anunció que rompía su relación laboral con los hermanos y raperos.

