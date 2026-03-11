Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La familia de Robe Iniesta, molesta por el uso de la imagen del cantante en Plasencia: "Duele y ofende"

"Respetamos todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro". Palabras de la familia tras pasearse una estatua del cantante.

Manuel Pinardo
Publicado:

La familia de Robe Iniesta ha mostrado su malestar por el uso de la imagen del cantante después de que se haya paseado por Plasencia una escultura que lo recrea. Recuerdan que viven muchos familiares, amigos y gente que quería a Robe y que "está pasando un duelo personal".

"Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas. Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros", indican en el comunicado publicado en redes sociales.

El músico y productor Alén Ayerdi, batería de Marea y mánager de Robe Iniesta, ha denunciado en redes sociales la organización de "falsos homenajes" al artista placentino que, según ha afirmado, utilizan su imagen o su nombre con fines comerciales.

La familia pide responsabilidad

En el comunicado, los familiares piden que los fans sean "un poco responsables" y les animan "a ponerse en su piel". "Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos. Y si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano".

Según ha indicado Ayerdi, estos actos se publican con fines comerciales que, desde su punto de vista, provoca "un dolor irreparable" a la familia, amigos y equipo del músico, además de un perjuicio económico por las acciones legales que se ven obligados a emprender para defender los derechos de honor e imagen del artista.

El límite ha sido el último caso en la ciudad del cantante y ha pedido que se respete a la familia para que ellos sean los que decidan "cómo y cuando homenajear a Robe".

La familia agradeció el apoyo tras el fallecimiento

Este comunicado sale a la luz horas después de que la familia, amigos y compañeros del músico hicieran público un comunicado en el que agradecían las muestras de apoyo recibidas tras el fallecimiento del artista el pasado mes de diciembre.

En el texto, agradecían el apoyo por los homenajes realizados, subrayando que cualquier manifestación artística debe ser respetuosa y sin ánimo de lucro. Ayerdi, ha reconocido que también se están celebrando este tipo de homenajes mencionados y que resultan emocionantes y de buen agrado para el entorno del artista.

El líder de Extremoduro falleció el pasado 10 de diciembre a los 63 años de edad. En 2024 canceló sus dos últimos concierto previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

