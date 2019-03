Se estrena una canción póstuma de Michael Jackson, "Love Never Felt So Good"

El álbum tendrá ocho canciones inéditas de Jackson que fueron grabadas entre 1983 y 1999.

El cantante Justin Timberlake reveló el jueves que participó en "Love Never Felt So Good" en una publicación en Instagram. No se sabe si él interpretará la canción en la ceremonia.

Jackson, conocido como el "Rey del Pop" y uno de los artistas más influyentes de la música con más de 1.000 millones de discos vendidos en todo el mundo, murió en el 2009 a los 50 años en Los Angeles debido a una sobredosis del anestésico propofol.

El poderoso medicamento le fue suministrado por su médico personal mientras ensayaba para una serie de 50 conciertos de regreso que se realizaría en Londres.

El tema fue presentado anoche en Los Ángeles durante la entrega de los premios de una de las emisoras musicales más populares en Estados Unidos. La cantante Rihanna se llevó cuatro galardones en una gala en la que brillaron las actuaciones de Shakira, Pittbull o Pharrel Williams.