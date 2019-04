'Esto es España', la versión satírica del hit 'This is America' de Childish Gambino que ya lleva más de un millón de reproducciones

La parodia del reciente hit 'This is America' sobre nuestro país del grupo LOMO, formado por Lomogoldo (David Sainz) y Cañaelomo (Pablo Nicasso), no ha tenido tanto éxito como el original pero tampoco tiene nada que envidiarle. En sólo diez días, ya son más de 1.100.000 las reproducciones que acumula. Esta es la letra de la canción que está triunfando en Youtube:

"Tenemos la playita

Tenemos el sol

Qué buena la paella

Qué barato el alcohol

Las mejores fiestas

Tu equipo marcó gol

Es muy español

y mucho español

La tortilla de papas

Manteles de croché

La droga en el estrecho

Santos y gotelé

Déjame 20 euros

Te los devolveré

El agua cae del cielo

No se sabe por qué

Esto es España

Católica tierra bendita

El rico te necesita

Y si es tu colega te invita

Fin de la cita

Esto es España

Leticia tapando a la emérita

Gasta mi pensión en cosmética

No en pucheros,en retoques de estética

Esto es España

Vendo hachís en Vespino

Compré mi bandera en un chino

Viva el vino, ¡Pa!Esto es España

Gorras de Curro y de Cobi

En verano abandono a mi Toby

Veo pelea, lo grabo en el móvil

¡Olé! No llego a fin de mes

¡Olé!Busco curro, enchúfame

¡Olé!Tengo que aprender inglés

¡Olé!Ya lo dejo pa' después

Chacho, ¿dime dónde está la bola? Robo

Mira el Madrid contra el Barcelona, Robo

Le he metido fuego a vuestra zona, Robo

Mira esos chavales cómo entonan, Robo

Es el vecino el que elige al alcalde

y es el alcalde el que quiere que,

los vecinos sean el alcalde.

Sean el alcalde Sean el alcalde, el alcalde...Esto es España

Camarero fíame la caña

Es tarde y aún tengo legañas

Hay poca pecera pa tanta piraña

Lo que gano se lo queda el banco

Bonoloto porsiaca en estanco

Fui a Ibiza me vestí de blanco

En mi pueblo to' antes era campo Esto es España

Dóname algo, llena esta garrafa

Me río de ti porque tienes gafas

No me gusta el tenis pero... ¡Vamos Rafa!

Me etiqueto en memes de Coelho

Ser sensible me hace tocar pelo

Mi familia pa' mí es lo primero …Llevo a un asilo al abuelo ¡Olé!

No llego a fin de mes ¡Olé!Busco curro, enchúfame ¡Olé!

Tengo que aprender inglés ¡Olé!

Ya lo dejo pa' despuésChacho, ¿dime dónde está la bola? Robo

Mira el Madrid contra el Barcelona, Robo

Le he metido fuego a vuestra zona, Robo

Mira esos chavales cómo entonan, Robo

Es el vecino el que elige al alcalde

y es el alcalde el que quiere que, sean los vecinos el alcalde.

Sean el alcalde Sean el alcalde, el alcalde...".

Para lo que todavía no han tenido la oportunidad de escucharla, así suena 'This is America', la canción de Childish Gambino que acumula 210.718.931 visualizaciones en en 25 días.