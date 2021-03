Estas son las películas favoritas a las nominaciones de los Oscar 2021

En unas horas conoceremos las películas nominadas a la próxima gala de los Oscar 2021, así como el nombre de los actores, actrices, directores, directoras o bandas sonoras que optarán a la estatuilla el próximo 25 de abril.

La 93ª edición de los Oscar llega después de un año marcado por la pandemia de coronavirus en todo el mundo. La actriz Priyanka Chopra Jonas y su marido Nick Jonas serán los encargados de desvelar los nominados y nominadas en las 23º categorías de los Oscar.

Atrás queda ya la gran noche de 'Parásitos', la gran triunfadora en una noche de Oscar que se celebró tan solo unos días antes de que estallase la pandemia en todo el mundo. Una pandemia que obligó también a retrasar esta gala que tendrá lugar el 25 de abril.

Favoritas a la nominación

Nomadland, de Chloé Zhao, se presenta como la gran favorita para optar al galardón en la próxima gala de los Oscar, aunque tiene una dura competidora, 'El juicio a los 7 de Chicago', de Aaron Sorkin.

Esta película, la de 'Nomadland', cuenta la historia de una mujer, inspirada en el libro 'Normadland', que abandona su pueblo para desplazarse al oeste de los Estados Unidos. Se estrenó el 11 de septiembre de 2020.

Mank, Nomadland, The Trial of the Chicago 7, The Father y Minari, entre otras, son las favoritas para estar nominadas en una gala en la que podrían coger fuerza los estrenos en plataformas como Netflix en lugar de la gran pantalla debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Categorías de los Oscar

Las categorías de las que conoceremos hoy las nominaciones para la próxima gala de los Oscar 2021 son: Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de vestuario, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Cortometraje de Animación, Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Sonido, Mejor Guion Adaptado y Mejor Guion Original.

Además de estas nominaciones, Priyanka Chopra y Nick Jonas también anunciarán quiénes compiten por el Oscar 2021 a Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Película de Animación, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección, Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Montaje, Mejor Película Internacional, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Producción, Mejores Efectos Visuales y Mejor Película.