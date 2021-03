Netflix prohibirá compartir cuenta con familiares y amigos

La plataforma de streaming estadounidense Netflix impedirá usar una cuenta de otra persona a menos que vivas con ella en la misma casa. La compañía ya ha lanzado una función en pruebas que está afectando a algunos usuarios, que han empezado a compartir su experiencia en redes sociales.

Estos, al intentar acceder a la plataforma sin ser los titulares de la cuenta, han recibido un mensaje de advertencia en el que se les pide un código de verificación con el que demostrar que, efectivamente, son los principales usuarios.

Proyecto piloto

Se trata, en cualquier caso, de un simple test que ha afectado a un grupo muy reducido de usuarios. Además, el bloqueo se puede sortear porque el mismo mensaje de advertencia da la opción de "recordar más tarde". Según el portal gammawire.com, los clientes que han optado por esa opción no han vuelto a recibir -de momento- otra advertencia.

Desde esa misma página web señalan que Netflix está, por el momento, "haciendo pruebas" y añaden que la compañía ha decidido dar ese paso "ante el aumento de plataformas de streaming que le hacen la competencia".

Tras los pasos de Spotify

"Netflix tiene que prestar más atención al crecimiento de los usuarios. Exigir que las personas que utilizan la cuenta de otra persona se registren usando la suya propia es una forma de aumentar los ingresos", explican desde gammawire.com.

Netflix no es la única compañía de streaming que está intentando acabar con las cuentas compartidas. Spotify lleva tiempo haciéndolo por métodos similares: si no vives en la casa del propietario de la cuenta, no puedes usarla.