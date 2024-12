Estas son las canciones, podcasts y artistas más escuchados de 2024 en Spotify

Ya está aquí Spotify Wrapped 2024, ese momento del año en el que te recuerdan cuántas veces has repetido esa canción que no puedes dejar de escuchar, qué artista ha sido la banda sonora de tus días y cuántos miles de minutos has escuchado de todo menos el mundo exterior. Pero más allá de tus propios números y stats, Spotify también ha lanzado un informe con los favoritos a nivel global y nacional: los artistas, canciones y podcasts que hicieron ruido este año.

Taylor Swift se corona, por segundo año consecutivo, como la artista más escuchada a nivel mundial, con más de 26.600 millones de reproducciones en 2024. Además, su nuevo álbum 'The Tortured Poets Department' se posiciona como el debut más escuchado a nivel global, logrando otro hito para la cantante y compositora estadounidense.

De cerca le sigue The Weeknd, el cantante canadiense que sigue batiendo récords con la canción más escuchada de la historia de Spotify: 'Blinding Lights', con más de 4.300 billones de reproducciones. El puertorriqueño Bad Bunny reafirma su lugar entre los favoritos del público en el puesto tres. La cuarta posición la ocupa el rapero Drake, y cerrando el top 5, Billie Eilish, con más de 100 millones de oyentes mensuales.

En España, el artista y cantante Myke Towers se alza como el más escuchado. Bad Bunny, tras ocupar la primera posición en años anteriores, este 2024 se coloca en segundo lugar. Le sigue Feid, tras su exitosa gira y el lanzamiento de temas que han arrasado las listas de reproducción.

Este año ha tenido una banda sonora, una canción que ha sonado todos los días en nuestra cabeza y altavoces: 'Si Antes Te Hubiera Conocido' de Karol G, un himno que, además, fue la canción más escuchada del verano en nuestro país. Es la primera vez desde 2018 que una canción de una artista femenina es el tema más escuchado en España. En el segundo puesto dentro del ranking de canciones más reproducidas a nivel nacional es 'LUNA' de Feid, seguido de 'LA FALDA' de Myke Towers.

Los españoles más escuchados en el extranjero

Si echamos un vistazo a los españoles más escuchados en el extranjero, destaca en primer lugar Rels B. Después, Quevedo, y en tercera posición Rosalía, siendo la artista femenina española más escuchada fuera de España. En lo que respecta a las canciones españolas más populares fuera del país, Iñigo Quintero se lleva el primer puesto con su canción 'Si No Estás', posicionándose por delante de 'Columbia' de Quevedo.

Spotify también presenta los podcasts más escuchados que han acompañado a los usuarios, cuyo consumo ha aumentado un 30% en España. Una larga lista dominada por podcasts de entrevistas, comedia y salud. Así, el número uno en España es 'The Wild Project', un podcast de entrevistas dirigidas por Jordi Wild. Seguido de 'El Podcast de Marian Rojas Estapé' que es, además, el décimo podcast más escuchado en el mundo, y el podcast de salud y bienestar con más oyentes en español a nivel global. 'Nadie Sabe Nada' de Andreu Buenafuente y Berto Romero, un podcast de pura comedia que ocupa la tercera posición en el ranking.

Spotify Wrapped no solo es un resumen de tu año en música, es como un viaje por momentos y emociones que viviste. Ahora que ya conoces tu soundtrack del 2024, ¿qué historias crees que contará tu Wrapped del año que viene?

