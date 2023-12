Íñigo Quintero analiza el 'boom' de 'Si no estás': "Es la primera canción que hice y saqué en mi vida"

Acaba el año y comienzan los balances. Él está muy presente esta vez. Íñigo Quintero se cuela en el top ten de las búsquedas de Google relacionadas con la música en este 2023. Pero, evidentemente, la cosa no acaba ahí. Es el único español que ha encabezado la lista de la canción más escuchada en todo el mundo. 'Si no estás', el sencillo con el que muchos conocieron a Íñigo Quintero este año, pero que publicó el pasado, es un tema sin mucho artificio, de esos que suelen perdurar en el tiempo. Tanto es que, se trata de una canción que él mismo grabó en su casa: "es una canción que hice en mi casa, con mi ordenador, con mi micro, con mis cosas", nos cuenta con esa mirada de ilusión de quien está viviendo un sueño.

Es gallego, tiene 21 años y estudia Psicología. Aunque de poco servirá esta presentación teniendo en cuenta que su 'Si no estás' ya se ha colado en la lista de reproducción habitual de muchos y ha traspasado fronteras. En Antena 3 Noticias hemos tenido la oportunidad de ser testigos de su primera entrevista en televisión. Todos conocen su nombre en la industria, ha saltado a la escena pública de un día para otro y todo parece indicar que aún tiene mucho que mostrar.

"Es la primera canción que hice en mi vida"

23 de septiembre de 2022. Es el día en el que 'Si no estás' vio la luz. "Es la primera canción que hice en mi vida y la primera canción que saqué", confiesa el gallego, que no se moja cuando le preguntan sobre el significado que para él tiene la letra: "creo que lo que haya hecho yo importa poco, es más el significado que le de cada uno", y es que cada canción abarca tantos significados como personas que la escuchan, de ahí la libertad y lo especial de la música.

Tiene más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify y, según ha precisado su equipo en alguna ocasión, "el nuevo hit acumula más reproducciones al día que el mítico 'Flowers' de Miley Cyrus o canciones de la mismísima Taylor Swift", un éxito arrollador que ahora continúa con 'Lo que queda de mí', un nuevo sencillo que publicó el pasado 1 de diciembre y que roza las dos millones de escuchas en la misma plataforma.

Su nombre seguirá sonando en el panorama musical de nuestro país, mientras tanto le damos al 'play' a esta nueva canción, en la que el joven cantautor aborda el 'boom' que ha vivido este año con su primera canción. "No se cómo contarte, todo esto me ha cambiado y eso que acaba de empezar y no conozco a nadie", comienza el tema, en el que también afirma que "todo va muy rápido", y es que el éxito de este joven gallego ha subido como la espuma.