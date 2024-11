Quevedo: "Necesitaba un 'break' para volver con más fuerza"

"Llegué al club con el combo. Rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa con espejo...". Seguro que la mayoría de los que lean esto -al menos si son menores de 30 años- pueden seguir con esta letra. O al menos corear el famoso estribillo: "Quéeeeeeeeedate, que las noches sin ti dueeeeeelen...".

El tema 'Quédate', del album 'Quevedo: Bzrp Music Sessions. Vol. 52' se convirtió en lo más escuchado en plataformas musicales a nivel mundial en 2023. El éxito le llegó en tromba a este canario de solo 22 años de nombre Pedro Luis pero al que artísticamente se le conoce como Quevedo. "Pasó todo muy rápido", nos confiesa en una entrevista el artista. Por eso, entre otros motivos, el joven cantante decidió este pasado febrero descansar y poner un paréntesis en su carrera. "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer", publicaba entonces en sus redes sociales. No ha completado su declaración de intenciones. Nueve meses después lanza ahora 'Buenas noches', su segundo album con el que pretende conquistar de nuevo los escenarios y las listas de éxito de todo el mundo.

"Este álbum refleja todo lo que vivo en esas horas tranquilas después de la medianoche, cuando le doy las buenas noches al mundo. Es un disco que explica mi nueva forma de vida y todo lo que me rodea", explica el cantante que para su segundo disco cuenta con la colabroación de artistas como Aitana, Yung Beef, Pitbull, De La Rose o La pantera. Ese 'Buenas noches' del título "no habla del sueño o del descanso, sino de todo lo que ocurre cuando me despido de los demás: esos pensamientos de las tres de la mañana, las conversaciones profundas, los momentos de reflexión, las noches en el estudio, las fiestas y todo lo que pasa cuando realmente comienza la noche" cuenta Quevedo. "Estoy muy feliz de que, por fin, mis fans puedan escucharlo y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté al crearlo".

Quevedo toca en su nuevo disco temas como la autocensura, ese examen constante al que a veces se ven sometidos muchos personajes públicos "Son las 2:26 y yo escribiendo esto para que después no salga y saque algo comercial". "Es un poco la pelea entre lo que quieres hacer y lo que funciona, pero yo creo que al final la gran mayoría de los artistas hace lo que les apetece y que hay que encontrar un balance entre lo que te gusta y estar contento con el resultado", reflexiona.

En su paréntesis Quevedo ha tenido tiempo para reflexionar sobre su carrera y su futuro: "Yo sabía que era un parón temporal, pero me ha servido mucho para volver a conectar conmigo mismo y con la música, tener tiempo para pensar qué es lo siguiente que hay que hacer", reconoce. Sí, Quevedo se ha quedado y parece que para mucho tiempo.

