Elton John, más roquero que diva, desmelena al Teatro Real

Con el concierto de la pasada noche, Elton John cierra de momento el tramo europeo de su actual gira, "Sir Elton John and his band", que le ha permitido conmemorar el 40 aniversario del lanzamiento de su álbum más vendido, "Goodbye yellow brick road" (1973), importante foco de la velada, e inaugurar de paso la primera edición del Universal Music Festival.

Este ciclo, que acogerá en la próxima semana los conciertos de Raphael, Juanes, Caetano Veloso y Gilberto Gil, entre otros, y aspira a llenar el Real de "espectáculos exclusivos a precios populares", ha errado en al menos una de esas premisas, si no en las dos.

Con todo el aforo completo, según datos del promotor, los 1.700 asistentes han sido en realidad unos privilegiados que han costeado casi 500 euros por los asientos más caros, codeándose con numerosos rostros famosos como los de la actriz Maribel Verdú, la empresaria Carmen Lomana, la mitad de la Casa de Alba y hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Todo fuera por figurar en este concierto que, respecto a la otra proposición de partida, solo ha sido exclusivo por la singularidad del espacio, no por la del repertorio, con escasas variaciones respecto al que tocó hace sólo unos meses, en noviembre, en el Barclaycard Center de la capital, ante unas 11.000 personas. Eso se ha dejado sentir en una energía muy diferente a este lado del escenario, menos efervescente que la de entonces, con cabezas que apenas se mecían cuando por ejemplo sonaba la vitalista "Philadelphia freedom", a mitad de concierto.

"Este debería haber sido un concierto a solas", ha confesado el propio artista, que decidió finalmente traerse a toda la banda y reproducir los conciertos que realizó hace solo unos días en Gijón y Málaga, y que ha desaprovechado las posibilidades acústicas del Real para ofrecer una interpretación más matizada o sutil en las baladas, muy pasadas de vatios, sobre todo "Candle in the wind". Hasta aquí los reproches.

Todo lo demás ha sido coser y cantar para el músico, que desde el arranque con "The bitch is back" hasta el cierre con "Crocodile song" se ha mostrado muy animado, sin cojeras, hasta el punto de subirse al piano nada más empezar la noche. Con esa energía, el "sir" de la música inglesa ha obrado el milagro y, más allá de los aplausos, que no se le han escatimado en ningún momento, ha logrado desmelenar al respetable al acometer "Still standing", cuando el público se ha echado sobre el escenario y/o ha decidido seguir el concierto en pie, bailando hasta el cierre.

No podía ser menos después de mostrar durante dos horas unos dedos aún ágiles y prestos sobre el piano, por ejemplo en los larguísimos y escurridizos coleos de "Levon" o "I guess that's why they call it the blues", así como una voz tan firme y sólida como en "Your song". "¡Esta es vuestra canción! ("This is your song", en inglés), ha dicho sobre el primer gran éxito de su discografía, sin poder ocultar una sonrisa de satisfacción.

Del conjunto, cabe destacar además la conmovedora interpretación de "Don't let the sun go down on me", que ha dedicado al hijo del célebre periodista británico David Frost, Miles, recién fallecido con poco más de 30 años. "¡Gracias por esta explosión!", ha exclamado con gesto sincero al final, justo antes de tomarse las merecidas vacaciones que pospuso para tocar por primera vez en este templo de divos líricos, a partir de hoy también del rock.