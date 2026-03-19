Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Castilla y León

Dictados, lectura diaria, recreos activos y biblioteca llena, el éxito de un Instituto de Salamanca

Los programas educativos del IES Lucía de Medrano lo han convertido en un centro de excelencia cada vez más demandado. Abre de 8 de la mañana a diez de la noche y, según su director, el éxito radica en un claustro implicado que ha sabido motivar a sus alumnos.

Una hora de lectura y dictado en Salamanca

Dictados, lectura diaria, recreos activos y biblioteca llena, el éxito de un Instituto de Salamanca | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ubérrimo es la palabra del día y nos da la bienvenida en una pantalla que preside el vestíbulo del Instituto de Educación Secundaria Lucía de Medrano de Salamanca. Sus alumnos saben que significa "extremadamente fértil o abundante" y, no sólo eso, también lo pronuncian en inglés, francés, alemán y portugués. Ampliar el vocabulario de los estudiantes es uno de los retos de este centro educativo e iniciativas como ésta calan. "Los alumnos la leen, aprenden su significado y los profesores la utilizan en las diferentes asignaturas", explica el director, Ángel Torijano, que lleva 12 años al frente de este centro.

Dictados para corregir las faltas

Es tan sólo una de las iniciativas que hacen del Lucía de Medrano un instituto diferente y muy cotizado. "Nos preocupamos mucho por los alumnos y por cualquier proyecto que aporte innovación. Nuestro objetivo es mejorar la competencia lectora", insiste. Para ello, cada mañana hay un espacio destacado para el dictado en clase. Lo comprobamos en un aula de Física y Química de 3º de la ESO. "La velocidad de reacción depende de, dos puntos,..." dicta María José a sus alumnos. "Sobre todo, nos ayuda a mejorar las faltas de ortografía", señala Noelia Hernández, sentada en su pupitre. "Estamos más atentos y corregimos los errores", añade Erik Plaza, otro estudiante.

Recreos activos

La sirena marca la hora del recreo. El bullicio inunda los pasillos y el patio. Pero también, la biblioteca. Muchos optan por disfrutar de ese rato con la lectura. Allí encontramos a Óscar. Tiene 16 años y asegura que le ayuda a desconectar y reflexionar. A Yalisa siempre le ha gustado leer y tener "ese ratito" le permite descansar de las clases "que a veces son un poco pesadas". "Dándoles un espacio y un tiempo para leer, hemos logrado fomentar esa animación por la lectura", presume Torijano con orgullo.

En el patio, es fácil ver a grupos de alumnos y profesores con instrumentos musicales o hablando otro idioma porque en este centro los recreos son activos y lingüísticos. "Es otra iniciativa dentro del programa de internacionalización", aclara el director.

El IES Lucía de Medrano abre de 8:00 a 22:00 horas. Por la mañana están matriculados 890 alumnos pero también cuenta con bachillerato nocturno y ciclos formativos de administración y dirección de empresas. Cada año aumenta la demanda y son muchas las solicitudes que se quedan fuera. "El éxito radica en la implicación del claustro. Cuando un profesor se implica, está asegurado", sentencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: La familia Benetón +2, producida por Atresmedia Cine, llega a los cines el 17 de abril

La familia Benetón +2

Publicidad

Cultura

Una hora de lectura y dictado en Salamanca

Dictados, lectura diaria, recreos activos y biblioteca llena, el éxito de un Instituto de Salamanca

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva: "Campins no es un héroe militar temerario, es un hombre que en la guerra aprende el valor de la vida humana"

La Ofrenda de las Fallas 2026

La Ofrenda de las Fallas 2026: 130.000 falleros vestirán con flores el manto de la 'Geperudeta'

Rosalía en concierto
Rosalía

Rosalía lleva al éxtasis a alrededor de 15.000 personas en Lyon que asistieron al primer concierto de la gira de 'Lux'

Oliver Laxe
Gala de los Óscar

Yolanda Díaz acude a la gala de los Óscar para apoyar 'Sirat', la película del gallego Oliver Laxe que se va de vacío

Conan O'Brien
GALA DE LOS OSCAR

La gala de los Óscar se pone de perfil a la reivindicación aunque con protestas en las calles y algún chascarrillo: "Todo va genial"

Tanto en la alfombra roja como en el escenario, el actor español ha lucido en su esmoquin una enorme pegatina del no a la guerra que se vio en España hace 23 años.

Javier Bardem
Gala de los Óscar

El 'no a la guerra' en los Óscar tiene acento español y lo grita Javier Bardem: "Otra guerra ilegal"

La gala de los Óscar ha sido discreta y poco reivindicativa, aunque algún que otro grito se ha escuchado en contra de la guerra. El más rotundo el del actor español Javier Bardem.

Anderson recoge el Óscar al 'Mejor director'

'Una batalla tras otra', la gran triunfadora de los Óscar, y la lista del resto de premios

Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, muere a los 64 años

Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, a los 64 años

Andrés García, modelo internacional a los 94 años

Andrés García, modelo internacional a los 94 años: "Nunca es tarde para empezar algo nuevo"

Publicidad