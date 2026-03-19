Dictados, lectura diaria, recreos activos y biblioteca llena, el éxito de un Instituto de Salamanca

Ubérrimo es la palabra del día y nos da la bienvenida en una pantalla que preside el vestíbulo del Instituto de Educación Secundaria Lucía de Medrano de Salamanca. Sus alumnos saben que significa "extremadamente fértil o abundante" y, no sólo eso, también lo pronuncian en inglés, francés, alemán y portugués. Ampliar el vocabulario de los estudiantes es uno de los retos de este centro educativo e iniciativas como ésta calan. "Los alumnos la leen, aprenden su significado y los profesores la utilizan en las diferentes asignaturas", explica el director, Ángel Torijano, que lleva 12 años al frente de este centro.

Dictados para corregir las faltas

Es tan sólo una de las iniciativas que hacen del Lucía de Medrano un instituto diferente y muy cotizado. "Nos preocupamos mucho por los alumnos y por cualquier proyecto que aporte innovación. Nuestro objetivo es mejorar la competencia lectora", insiste. Para ello, cada mañana hay un espacio destacado para el dictado en clase. Lo comprobamos en un aula de Física y Química de 3º de la ESO. "La velocidad de reacción depende de, dos puntos,..." dicta María José a sus alumnos. "Sobre todo, nos ayuda a mejorar las faltas de ortografía", señala Noelia Hernández, sentada en su pupitre. "Estamos más atentos y corregimos los errores", añade Erik Plaza, otro estudiante.

Recreos activos

La sirena marca la hora del recreo. El bullicio inunda los pasillos y el patio. Pero también, la biblioteca. Muchos optan por disfrutar de ese rato con la lectura. Allí encontramos a Óscar. Tiene 16 años y asegura que le ayuda a desconectar y reflexionar. A Yalisa siempre le ha gustado leer y tener "ese ratito" le permite descansar de las clases "que a veces son un poco pesadas". "Dándoles un espacio y un tiempo para leer, hemos logrado fomentar esa animación por la lectura", presume Torijano con orgullo.

En el patio, es fácil ver a grupos de alumnos y profesores con instrumentos musicales o hablando otro idioma porque en este centro los recreos son activos y lingüísticos. "Es otra iniciativa dentro del programa de internacionalización", aclara el director.

El IES Lucía de Medrano abre de 8:00 a 22:00 horas. Por la mañana están matriculados 890 alumnos pero también cuenta con bachillerato nocturno y ciclos formativos de administración y dirección de empresas. Cada año aumenta la demanda y son muchas las solicitudes que se quedan fuera. "El éxito radica en la implicación del claustro. Cuando un profesor se implica, está asegurado", sentencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.