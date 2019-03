DiCaprio, interesado en el cuadro 'El sueño del Titanic' del pintor cántabro Enrique Gran

El actor Leonardo DiCaprio está interesado en el cuadro 'El sueño del Titanic', del pintor cántabro Enrique Gran (1928-1999). La obra, que se presentará en Barcelona este viernes, 99 años después de la tragedia, fue pintada en 1992 y ha sido seleccionada como la imagen del año del Centenario (2012) por la Fundación Titanic.



Según ha informado la Fundación, el representante de un grupo de inversionistas de arte de Los Angeles (Estados Unidos) les ha remitido un escrito en el que señala que tienen varios clientes que desean saber más sobre esta obra, entre ellos el actor norteamericano, protagonista de la película 'Titanic', de James Cameron.



Este cuadro pertenece a una colección particular, aunque gestionado por la Fundación Enrique Gran, que preside la sobrina del pintor, Begoña Merino Gran, y no se encuentra a la venta, por lo menos hasta después del año 2012, ya que, según ha explicado la Fundación, durante todo el año del Centenario (2012) se mostrará en la macro exposición 'Titanic The Exhibition', al haber sido seleccionado como imagen del Centenario.



El pintor santanderino, fallecido en 1999 en Madrid a consecuencia del incendio de su casa-estudio de la calle Treviana, pintó esta obra la obra en 1992. El 'Sueño del Titanic' se presentará a los medios de comunicación el día 15 de abril, a las 12.00 horas, en el Museo Marítimo de Barcelona, cuyas instalaciones albergarán la 'Titanic The Exhibition' desde marzo hasta septiembre del 2012.