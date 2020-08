Día internacional de la Zurdera 2020: Los zurdos viven menos y otros mitos

A lo largo de la historia, los zurdos han tenido grandes dificultades para desarrollar sus capacidades. Siempre se les intentaba corregir “este problema” a base de obligaciones e imposiciones que no les hacían la vida fácil, llegando a veces a infligirles castigos físicos. ¡Incluso la Santa Inquisición llegó a considerarles “ servidores de Satán” y les quemaban vivos!

El Día Internacional de la Zurdera existe para conmemorar a todas estas personas, para tenerles más en cuenta en un mundo mayoritariamente de diestros y para homenajearles por todo lo que han sufrido años atrás con falsos mitos y creencias sobre los zurdos.

Falsos mitos y creencias sobre los zurdos

¿Sabías que en un tratado de psiquiatría de 1921 se consideraba a los zurdos personas dementes? ¿O que en los años 60 se relacionaba a los zurdos con la dislexia? Estos son solo algunos de los mitos más extendidos a lo largo de la historia, pero existen muchos más que te dejarán con la boca abierta.

Una de las creencias populares más sorprendentes es que los zurdos viven menos porque se enferman habitualmente. Una teoría en el año 1988 sostuvo que los zurdos vivían, de media, nueve años menos que los diestros. Una tesis que se desmintió posteriormente con diversos estudios. Aun así, hay personas que siguen pensándolo...

Otro de los mitos afirmaba que los zurdos eran personas más inteligentes que los diestros, ya que utilizaban más el hemisferio derecho del cerebro, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia.

Que los zurdos son personas introvertidas, que tienen más problemas de sueño, que son buenos jugando a videojuegos y que son mejores artistas son otras curiosidades alrededor de las personas zurdas que siguen sorprendiendo a día de hoy.

Sinistrofobia, miedo a los zurdos y a todo lo relacionado con el lado izquierdo

A veces, ¡la realidad supera a la ficción! Los falsos mitos y creencias a lo largo de la historia sobre las personas zurdas han sido los causantes de que se desarrolle una patología llamada sinistrofobia o levofobia, que consiste en el miedo injustificado o repulsión a lo relacionado con la zurdera, ya sea comer, coger cosas con esta mano, relacionarse con personas zurdas, etc. Sorprendente, ¿verdad?

Las personas que tienen esta afección tienen un grave problema porque, aparte de no relacionarse con zurdos, no pueden coger cosas que se encuentren colocadas a ese lado y todo lo que tenga que ver con la izquierda les produce auténtico pavor.

Evidentemente, la zurdera no es una enfermedad, ni un trastorno, ni una patología, así que, por tanto, no debe corregirse. No obstante, debido a la educación, a la presión social y a otros factores, estas personas no han sido muy valoradas a lo largo de la historia.

Ya es hora de respetar y considerar a estas personas, y más una jornada como hoy, que es su día, el ¡Día Internacional de la Zurdera 2020!