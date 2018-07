Detienen a tres miembros de la cuadrilla de Finito de Córdoba tras una pelea

Antonio Márquez, mozo de espadas de Finito de Córdoba, era detenido este miércoles junto a su hijo y otro miembro de la cuadrilla.

Las detenciones se producían tras la denuncia de dos jóvenes que les han acusado de propinarles una paliza a la salida de la plaza de toros de la localidad sevillana de Utrera.

"Un hombre hace un comentario y yo le hablo y le digo, la verdad es que sí, ha estado muy mal. Me doy la vuelta y era Finito de Córdoba y me dijo que esas cosas no se podían decir a un hombre con traje de luces", cuenta uno de los jóvenes agredidos.

"Salieron tres o cuatro de la furgoneta de él y ya empezaron a agredirnos, a darnos puñetazos y patadas", cuenta el otro de los agredidos.

Al torero también se le imputa por una falta de maltrato sin lesiones. "Finito me llegó a empujar", cuenta uno de los agredidos.

Los dos jóvenes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. "En el labio tenía una factura grave y la mandíbula también la tenía afectad por el golpe. Fue brutal la paliza que nos dieron", explica uno de los jóvenes, que ocultan su rostro ante las cámaras.

Antes de ser detenido, Antena 3 ha hablado con Antonio Márquez que aseguraba que fue la cuadrilla de Finito la agredida.