Descubre los festivales y eventos más emocionantes de octubre

Acaba de llegar el otoño y, aunque el calendario se ha relajado y no hay tanta actividad como en verano, sigue habiendo planes interesantes y lugares que visitar en tu tiempo libre. Aprovecha este mes para asistir a los mejores eventos de octubre; aquí te comentamos los eventos más destacados entre los que figuran las fiestas regionales, exposiciones, festivales y conciertos.

Fiestas de octubre

Cada año se celebran fiestas típicas de cada zona en todos los lugares de España. En el mes de octubre las más destacadas son las Fiestas del Pilar y las de San Froilán.

El día del Pilar es el día 12 de octubre, y este año cae en jueves, por lo que han fijado las fechas de las fiestas entre el 7 y el 15 de octubre. Las Fiestas del Pilar se realizan todos los años en Zaragoza y son motivo de orgullo para la gente de la localidad. Toda la semana está llena de actividades de gran variedad para todo el mundo.

El origen de las Fiestas de San Froilán se remonta al S.XVIII. Se llevarán a cabo del 4 al 12 de octubre en la ciudad de Lugo. Destacan los diferentes conciertos gratuitos, la gastronomía local, las actuaciones teatrales y las ferias de artesanía.

Exposiciones de octubre

En el caso de que busques actividades artísticas relacionadas con los museos, este mes también se organizan diferentes actividades y exposiciones que podrían resultar de tu interés.

La feria Estampa de arte contemporáneo vuelve este 2023 y en esta ocasión se ha planteado para los días 19 al 22 de octubre, siendo el lugar elegido el IFEMA de Madrid. El objetivo es la divulgación y difusión del estado actual del mercado del arte en nuestro país. El programa de la feria incluye foros, conferencias y visitas guiadas relacionadas con la temática del evento.

El 4 de octubre da inicio la exposición de una colección en el Museo Thyssen Bornemisza de Madrid: Picasso. Lo Sagrado y lo profano, que durará hasta el 14 de enero del año que viene. Se trata de una selección de pinturas del artista acompañadas de obras de El Greco, Rubens, Goya… entre otros. Estudia el acercamiento de Picasso a la imaginería religiosa y sus interpretaciones y reflexiones del pasado que se reflejan en sus pinturas.

Festivales y conciertos de octubre

¡Que no falte la música! Hay propuestas muy interesantes para disfrutar del panorama musical actual. Dentro del territorio español tenemos algunos eventos en octubre que puedes considerar asistir si coinciden con tus gustos.

La presencia de la banda The Hives en los escenarios de Santiago de Compostela no dejará a nadie indiferente. Actuarán el 7 de octubre con su música de estilo garage rock. También tendremos en la capital la actuación de Louis Tomlinson el 5 de octubre, cantante, compositor y conocido por haber pertenecido a la exitosa banda One Direction.

En cuanto a festivales, en octubre disponemos de un gran repertorio con música de todo tipo de estilos que pueden encajar contigo. Si te acercas a Valencia los días 13 y 14 podrás asistir al festival Love to Rock, en el que actuarán artistas como Lori Meyers, Viva Suecia, Cariño y muchos más. Si estás cerca de Extremadura, igual quieres ir al festival Extremúsika 2023. Se organiza también para los días 12, 13 y 14 de octubre y en el cartel están convocados músicos como Quevedo, Natos y Waor, Ska-P…

Como apunte final, te invitamos a que le eches un vistazo al festival Suma Flamenca, que se celebra en Madrid desde el 17 de octubre al 5 de noviembre y contará con figuras destacadas del flamenco actual.

Como ves, el calendario sigue ofreciendo gran variedad de eventos durante octubre. Te hemos mencionado algunos de los festivales y exposiciones que se van a realizar, organiza tu agenda y aprovecha para asistir a alguno de ellos en tu tiempo libre.