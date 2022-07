David Bisbal repasa sus 20 años en la música: de 'Ave María a 'Tú me delatas'

"De Almería salí hace 20 años para buscar mi sueño y ahora vuelvo para continuar con el sueño en este concierto maravilloso". Así empezaba nuestra entrevista con David Bisbal en el que anunciaba su próximo espectáculo.

Este show ya tiene fecha y lugar, será el 19 de noviembre de 2022 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ese día, David Bisbal celebrará sobre los escenarios sus 20 años de carrera musical. Una trayectoria que comenzó en la tierra que lo vio nacer, su querida Almería. Siempre la tiene presente, cada día y en cada lugar en el que actúa. "Cada vez que me encuentro con una bandera de nuestra tierra, de España, de Andalucía o de Almería me entra nostalgia y me hace que el corazón sonría", nos cuenta desde uno de los salones del Teatro Real de Madrid.

Ya han pasado dos décadas desde que el joven de 22 años y pelo rizado se estrenara en la industria de la música con 'Ave María', su primer single y la primera canción de su disco 'Corazón Latino'. Desde entonces no ha parado de saltar y girar sobre los escenarios de todo el mundo. Ha actuado en más de 1000 conciertos. En lugares tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris.

David Bisbal ha colaborado con cantantes internacionales como Miley Cyrus o Rihanna: "La música te puede sorprender. Yo jamás me imaginaba que iba a grabar con ellas". Y no se ha quedado ahí. También lo ha hecho con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastian Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Aitana, TINI o Danna Paola, entre otros.

Acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran 3 Grammy Latino, 3 Premios Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas. Y es capaz de seguir haciendo felices a todos sus fans desde el escenario por su forma positiva y optimista de entender la música y la vida. Bisbal es imparable, "a por otros 20 años más". Así termina nuestra entrevista con el cantante almeriense.