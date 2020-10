Dani Martín, lanza nuevo disco 'Lo que me dé la gana', y habla sobre el coronavirus: "Aquí no vale lo que me da la gana"

Dani Martín regresa con este nuevo trabajo, llamado 'Lo que me dé la gana' con varios estilos diferentes, y con colaboraciones de excepción como las de Joaquín Sabina, Juanes o Alejandro Sanz.

Dani Martín nos recibe en un hotel donde está firmado discos, y donde señala que la portada es "una muestra de cariño".

Su último álbum viene acompañado de unas "postales, una moleskine y un preservativo".

Lo que le da la gana también en lo musical. Nos cuenta que "he cantado rumbas, baladas, hecho rock, pop...".

Pero esta vez no ha podido presentar su disco como el anterior, arropado entre centenares de personas por las calles de Madrid. "Es un poco como ser del Atleti, puedes vivir este tipo de cosas de vez en cuando".

Ahora la pandemia del coronavirus le impide estos despliegues de popularidad y señala que "no tenemos de otra que decir okey, utilizar mascarilla y, aquí no vale lo que me da la gana".