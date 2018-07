Se cumplen 50 años del debut de The Beatles en el club 'The Cavern'

Ni eran melenudos, ni famosos, ni se apostó por ellos desde el principio, y ni siquiera eran cuatro sino cinco. Porque en aquellos Beatles que debutaron en 'The Cavern' el 9 de febrero del 61, estaban Lennon, McCartney y Harrison, pero también Sutcliffe, que murió un año después, y Pet Best a la batería. Visto con los ojos de hoy aquel primer concierto fue realmente extraño.

Los 300 afortunados que lo presenciaron, a las 12 y media de la mañana, no podían vestir pantalón vaquero, no podían beber más que refrescos de una máquina, sólo se les permitía bailar en los pasillos y además esos jovenzuelos eran unos intrusos en 'The Cavern' porque se atrevían a tocar Rock and Roll en un club que era el templo del Jazz. Todo un sacrilegio. Se dice que los amantes del jazz les lanzaron monedas en señal de desprecio al acabar la actuación, monedas que sumaban más dinero del que les habían pagado por tocar.

Tras ellos subió al escenario otro grupo cuyo percusionista tenía una gran nariz y una peculiar sonrisa: Ringo Starr, que un año después se sumó al carro de los Beatles. Un mal comienzo para un final inmejorable. Los Beatles volvieron a actuar en 'The Cavern' unas 300 veces más y su fachada lucía con orgullo un cartel que decía 'aquí comenzó todo'.

Hoy muchos fans de los fabulosos chicos de Liverpool, los 'Fab Four', se darán un atracón de nostalgia, pero no exactamente donde comenzó todo sino en una réplica de 'La Caverna' situada muy cerca, ya que la original fue demolida en los años 70 para construir ahí un práctico centro comercial.