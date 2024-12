El debate sobre Notre Dame: ¿Pagar por entrar en una catedral?

¿Pagaría cinco euros por visitar el interior de una de las catedrales más famosas del mundo? ¿Cree que el acceso a todas las iglesias y templos debería ser gratuito? Estas preguntas están generando debate en Francia en los últimos días. La polémica surgió tras las declaraciones de Rachida Dati, ministra de Cultura del gobierno de Barnier, quien ha defendido la idea de cobrar cinco euros a los visitantes que deseen acceder al monumento más visitado de París. Esto, tras cinco años de obras que han logrado devolver el esplendor a este emblemático símbolo de la capital gala.

Sin embargo, los franceses parecen tenerlo claro: pagar por entrar en Notre Dame no tiene sentido. "No, no y no. No estoy de acuerdo con abonar ninguna cantidad", asegura un hombre de 82 años. Una mujer que se declara católica practicante comparte la misma opinión: "No puedo comprender cómo se puede plantear exigir un canon por entrar en Notre Dame. Es un patrimonio de la humanidad".

Los españoles, más a favor del pago por visita

Tal vez por cuestiones culturales, de tradición o creencias, la mayoría de los españoles parecen aceptar la idea de pagar una entrada para visitar los principales templos del país, especialmente si el dinero se destina al mantenimiento de los mismos. "Es lógico que todos ayudemos a preservar nuestro patrimonio", afirma un madrileño a las puertas de la catedral de La Almudena. "Una cantidad mínima, como un donativo, suficiente para el cuidado y mantenimiento", opina un joven gallego antes de entrar en la catedral de Santiago de Compostela.

No todas las catedrales españolas cobran entrada

En España, aunque algunas catedrales cobran por la entrada, esto no ocurre en todas. La Sagrada Familia en Barcelona lidera las tarifas, con un coste de 26 euros. Le siguen la catedral de Sevilla (13 euros), la catedral de Palma (12 euros), la Mezquita-Catedral de Córdoba (10 euros) y la catedral de Toledo (10 euros). En la mayoría de los casos, los obispados y cabildos establecen la obligatoriedad de un ticket fuera de los horarios de culto. Actualmente, 28 de las 37 catedrales españolas —algunas incluidas en el listado de inmuebles inmatriculados por la Iglesia— requieren un pago por la visita.

