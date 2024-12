Un escritor gaditano revoluciona las redes tras quedarse solo en la presentación de su libro

David Magrañal, escritor natural del Puerto de Santa María (Cádiz), sentía la ilusión y el hormigueo de las primeras veces antes de la presentación de su último libro 'El asesino de viejos'. Un sentimiento que se desvaneció al verse sólo, frente a una sala totalmente vacía. Ni una sola persona acudió al evento.

"Me dió un bajón. Esperaba poca gente. 7 u 8 personas, pero no esperaba que no viniera nadie", lamenta. Ni corto ni perezoso, publicó su amarga experiencia en la red social ´X´: "Se hace duro hacer una presentación de la novela y que no vaya nadie", escribió. Para después añadir: "Pero bueno, uno despierta el interés que despierta. Aun así, he donado un ejemplar a la Biblioteca Municipal de Jerez para quien lo desee".

Su mensaje revolucionó las redes y la respuesta de solidaridad y empatía fue inmediata. Miles de mensajes de apoyo que han sorprendido gratamente a este amante de las artes y muchos libros vendidos. Hasta el autor de best sellers, Javier Castillo, se ha hecho con un ejemplar... y se ha sumado a las muestras de cariño: "Mucho ánimo, David. Te mando un abrazo gigantesco. Acabo de pedir tu libro. :)". Ha sido uno de los mensajes que más ilusión han hecho a este orientador laboral, cuyo libro se agotó en Amazon en unas horas. Aunque se desconoce el número de ejemplares vendidos hasta la fecha, 'El asesino de viejos' sigue disponible en la web de la editorial Libros Indie.

David Magrañal confiesa que la sensación de soledad que experimentó en la Biblioteca Municipal de Jerez es algo que otros autores también han vivido. Al igual que él, otros escritores han enfrentado ese vacío en un momento tan crucial como la presentación de una obra que tiene detrás un gran esfuerzo y dedicación. Esta experiencia lo impulsó a compartir su historia. Ahora se pregunta si se merece lo que le está pasando y señala que tiene una gran responsabilidad con los lectores. Espera que su novela les guste. "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como decían en Spider-Man" recalca.

El escritor gaditano es una persona inquieta, participa en un grupo de teatro, en el carnaval de Jerez y es autor de varios libros: El juego del escondite, El último verano, Relatos de retrete y Punto y seguido.

Su última novela, 'El asesino de viejos' es una novela distópica. Debido a la sobrepoblación, La Corporación, que es el ente que manda en el planeta, persigue a la gente que cumple los 80 años. Estos tienen que dejar su espacio en el mundo. Hay funcionarios que persiguen a aquellos que se resisten. Esta historia habla de Ivan, uno de esos funcionarios.

Una historia digna de conocer que el autor volverá a presentar en próximo 20 de diciembre a las 18:00 horas en el parque metropolitano de los Toruños y la Algaida, en el Puerto de Santa María, donde seguro la sala se llenará de los nuevos lectores de David Magrañal.