La feria del cómic del Salón del Manga en Barcelona celebra su aniversario con todas las entradas vendidas

De buena mañana la cola prácticamente da la vuelta al recinto, algunos de los que esperan a la apertura de puertas van vestidos con colores llamativos, maquillaje y peluca, disfrazados de sus personajes favoritos. Es la entrada al Saló del Manga, una cita anual para todos aquellos amantes del cómic japonés.

Este año se celebra la edición número 30, un aniversario al que llegan con todas las entradas vendidas. Por la feria pasarán más de 165 mil personas, que podrán disfrutar de todas las actividades relacionadas con el mundo nipón y la cultura asiática. Este año, además, estrenan mascota llamada Onachan, con el característico símbolo de las baldosas de Barcelona.

Los protagonistas son los mangas, cómics con una forma de dibujo muy característica, por eso todo un pabellón está dedicado a las editoriales donde se pueden comprar entre miles de ejemplares. Cada año asisten dibujantes de talla mundial, entre los asistentes de este año destacan Naoki Urasawa, dibujante de cómics como YAWARA!, MONSTER, Happy!, y 20th Century Boys y Yumiko Igarashi, conocido por Candy Candy.

Pero el Saló del Manga va más allá y se pueden disfrutar de muchas otras actividades, como la experiencia culinaria, con talleres de cocina y food trucks para saborear la gastronomía asiática. También destaca la actividad física, se pueden practicar los deportes de los mangas favoritos de cada uno, como fútbol, básquet o voleibol, también te puedes poner el disfraz de sumo y hacer un combate. Y no podía faltar un espacio para los videojuegos, donde se pueden probar gratis y jugar un rato.

Son muchos los que vienen a disfrutar del día ya sea comprando "ya hemos comprado las camisetas que queríamos y ahora a disfrutar del ambiente", "vengo sobre todo a comprar figuritas" o a disfrutar de lo que el salón puede ofrecer "está muy chulo que dejen jugar a la consola", "Queremos ver los espectáculos y conciertos", "me gusta la zona de artistas que hay gente que dibuja muy bien y vende los dibujos". Algunos vienen de acompañantes, pero tampoco pierden la oportunidad "es muy divertido, venimos a acompañar, pero nos apuntamos a un bombardeo, lo recomendamos".

Y no pueden faltar los cosplays o disfraces, que hacen único este evento, son muchos los que preparan ellos mismos los looks durante semanas para poder lucir en el salón "hay que venir bien o no se viene, me paran todo el rato para hacerse fotos conmigo, he triunfado", y es que el disfraz "es como quien lleva la camiseta de su equipo favorito, pues yo llevo la ropa de mi personaje favorito".

Un es que un año más el Saló del Manga se convierte en un éxito que atrae a más y más gente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com