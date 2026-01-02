Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Will Smith, demandado por acoso sexual por un violinista de su gira

El violinista, Brian King Joseph, se ha referido en su demanda a un episodio concreto que ocurrió en la habitación de un hotel mientras se desarrollaba la gira 'Based on a True Story: 2025', del artista Will Smith.

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Nuevo año, nueva polémica para el actor y cantante Will Smith, quien junto a su compañía Tryball Studios Management, Inc. han sido demandados por acoso sexual y despido improcedente, entre otras acusaciones, por uno de los violinistas de su gira de 2025, llamada 'Based on a True Story: 2025'. El denunciante, Brian King Joseph, alega que el rapero mostró un "comportamiento depredador" y que estaba "preparándole y condicionándole deliberadamente para una explotación sexual posterior".

La demanda ha sido presentada ante el Tribunal Superior de California, y, en ella, Joseph sostiene que fue contratado para la gira en la que promocionaban el nuevo álbum de Smith, 'Based on a True Story', tras compartir escenario por primera vez en diciembre de 2024. Según el escrito, recogido por 'The Guardian', el cantante y actor le dijo una vez a Joseph: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más".

Los hechos supuestamente ocurrieron en marzo de 2025

La denuncia especifica "una serie traumática de eventos" que ocurrieron en marzo de 2025 en la habitación de un hotel en Las Vegas. Joseph asegura que perdió su bolso y la llave de la habitación donde se alojaba, y que se la devolvieron horas después. Esa noche, el violinista relata que al llegar al dormitorio, percibió que alguien había entrado en ella sin forzar la cerradura, dejando señales de que había estado allí como un frasco de medicamentos contra el VIH a nombre de otra persona, un alta hospitalaria y un pendiente. Además, se encontró una nota que daba a entender que la persona iba a volver para tener un encuentro sexual: "Brian, vuelvo a las 5:30 como máximo, solo nosotros", decía el texto firmado por Stone F. y un corazón.

Joseph llegó a la conclusión de que "un desconocido pronto volvería a su habitación para tener relaciones sexuales" con él. En el texto, el violinista asegura que los únicos con acceso a su habitación eran los miembros de la gerencia del tour, y que él mismo lo comunicó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Smith, y que reportó el incidente a una línea policial de no emergencias.

Consecuencias psicológicas y económicas

Según su versión, después de notificar el incidente fue "humillado" por un miembro del equipo de Will Smith y le rescindieron el contrato, insinuando que se había inventado los hechos. En la demanda también consta que el despido le provocó trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas.

Por el otro lado, el abogado de Smith, Allen B Grodsky, negó estas acusaciones en declaraciones al 'Daily Mail': "Las acusaciones del Sr. Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Se niegan categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que se esclarezca la verdad", concluye.

