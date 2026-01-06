Santoral enero 2026: estos son todos los santos de este mes, día a día

La tradición católica recoge una amplia variedad de figuras que son conmemoradas a lo largo de todo el año. Enero no es una excepción. Algunas de las onomásticas de mayor relevancia durante este mes son las siguientes:

San Antonio Abad (17 de enero). Considerado uno de los padres del monacato, se trata de una de las figuras más veneradas en la tradición cristiana de nuestro país, especialmente en las zonas rurales. La celebración de su santo está relacionada con la bendición de animales, una costumbre que, aunque parezca extraña, está muy arraigada en diversas comunidades autónomas.

Santa Inés (21 de enero). Se trata de una de las mártires más reconocidas dentro de la Iglesia: su figura ha sido empleada para simbolizar la pureza, así como la fuerza de la fe.

San Sebastián (20 de enero). Muchas localidades celebran fiestas patronales en su honor. En la tradición y la historia, este soldado romano es reconocido como un mártir cristiano que ejerció un rol decisivo como protector frente a epidemias.

Aunque estas son algunas de las fechas más destacadas, existe una lista amplia a lo largo de todo el mes.

Los santos que se celebran en enero

A continuación encontrarás un listado completo de los santos que se celebran en enero:

1 de enero – Santa María Madre de Dios, San Almaquio, San Claro, San Eugendo, San Fulgencio, San Justino, San Odilón y San Guillermo abad.

2 de enero – San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno y San Adelardo.

3 de enero – Santa Genoveva y Santa Bertilia.

4 de enero – Santa Benedicta, San Celso y Santa Ángela de Foligno.

5 de enero – San Simeón Estilita, San Telesforo y Santa Emiliana.

6 de enero – Epifanía del Señor, San Melanio y San Nilamón.

7 de enero – San Luciano de Antioquía y San Raimundo.

8 de enero – Santa Gúdula y San Severino.

9 de enero – San Marcelino, San Vidal, Santa Alexia, Santa Marcionila y Santa Ocilia.

10 de enero – San Aldo, San Nicanor y Santa Letrida.

11 de enero – Santa Honorata y Santa Hortensia.

12 de enero – Santa Tatiana, Santa Tania, San Benito Biscop y San Arcadio.

13 de enero – San Hilario, San Agricio, Santa Glafira, San Servideo y Santa Iveta.

14 de enero – San Engelmaro.

15 de enero – San Pablo eremita.

16 de enero – San Marcelo, San Roldán y Santa Priscila.

17 de enero – Santa Rosalina, Santa Leonila, Santa Milwida y San Antonio Abad.

18 de enero – Santa Faustina, San Jaime, San Leobardo, Santa Beatriz, Santa Librada y Santa Prisca.

19 de enero – San Geroncio, Santa Germana, San Mario, San Canuto y Santa Pía.

20 de enero – San Fabián y San Sebastián.

21 de enero – Santa Inés.

22 de enero – San Anastasio, Santa Blesila y San Vicente.

23 de enero – Santa Emerenciana, San Armando y Santa Mesalina.

24 de enero – San Tirso, Nuestra Señora de la Paz y San Francisco de Sales.

25 de enero – Santa Elvira, Santa Adelvina y San Elidio.

26 de enero – San Gonzalo, San Timoteo, San Tito, Santa Paula y San Alberico.

27 de enero – Santa Ángela, San Avito y Santa Ángela de Mérici.

28 de enero – Santa Gentil, Santo Tomás y San Valerio.

29 de enero – Santa Himana y Santa Arcángela.

30 de enero – Santa Batilde, San Barsen, Santa Jacinta y Santa Martina.

31 de enero – San Waldo y San Ciro.

