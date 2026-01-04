Evangeline Lilly, actriz de 'Perdidos' y 'El Hobbit', anuncia que tiene daños cerebrales tras una caída: "Una dura batalla..."

Evangeline Lilly, actriz de 46 años y conocida por su papel de 'Kate Austen' en 'Perdidos' y 'Tauriel' en 'El Hobbit', ha anunciado este domingo que padece daños cerebrales después de sufrir una dura caída en mayo de 2025.

La intérprete, que fue hospitalizada en mayo del año pasado tras desmayarse durante un paseo por una playa de Hawái y golpear su cabeza contra una roca, ha querido compartir su diagnóstico en redes sociales hace unas horas

"Inquieta saber la dura batalla que supondrá intentar revertir las deficiencias"

"El veredicto es: tengo daño cerebral debido a mi lesión cerebral traumática. Reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es solo peri-menopausia; inquieta saber la dura batalla que supondrá intentar revertir las deficiencias", escribió la canadiense en el texto que acompaña el vídeo.

En mayo cayó desmayada en la playa y se golpeó contra una roca

En el mes de mayo la propia Lilly compartió con sus seguidores las heridas en su rostro tras golpearse contra una roca: "Me desmayé en la playa. Y caí de cara contra una roca... En el hospital, las enfermeras y el doctor entraron directamente en acción, más decididos a encontrar la causa de mi apagón que a coser el agujero pinchado en mi cara por la roca. Les sonreí irónicamente: "No encontrarás nada". Dije con una voz mareada...", escribió la actriz protagonista de 'Perdidos' entonces.

No obstante, en el comunicado de hace unos días, la intérprete admitió que su cerebro funciona "a menor capacidad": "Ahora mi trabajo consiste en llegar al fondo de eso con los médicos y luego embarcarme en la compleja labor de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que todo lo que hago es trabajo duro, aunque está bien", sentenció antes de agradecer el apoyo a todos sus seguidores.

Se retiró en 2024

En junio de 2024 anunció que se retiraba del mundo de la interpretación a los 44 años para centrarse en "su familia, la literatura infantil y causas humanitarias". 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' (2023) fue la última película en la que participó, y años antes también formó parte del elenco de 'Avengers: Endgame'. No obstante, la actriz dejó la puerta abierta a su vuelta en un futuro.

